Design chystaného tabletu Redmi Pad už není tajemstvím. Co mu říkáte?

O Xiaomi 12T Pro toho bylo řečeno poměrně hodně. Už několik měsíců víme, že se tento kousek chystá oslovit 200Mpx hlavním fotoaparátem a v podstatě půjde o lehce upravenou verzi čínského Redmi K50 Ultra. O slovo se ale přihlásil také chystaný Redmi Pad, což má být vůbec první tablet od této značky.

Dnes se na Twitteru objevil render jak Xiaomi 12T Pro, tak i Redmi Padu, který až doteď zůstal ukrytý pod pokličkou, alespoň co se designu týče. Z renderu je zřejmé, že si budeme muset vystačit s jediným 8Mpx fotoaparátem na zadní straně. To jen dokazuje, že půjde o levnější tablet, ve kterém by měl tikat základní čip od MediaTeku. Postavený bude na nadstavbě MIUI Lite, která je určená právě pro méně výkonná zařízení.

Naproti tomu Xiaomi 12T Pro dostane 6,67palcový OLED panel se 144Hz obnovovací frekvencí, čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 8/12GB RAM nebo 5000mAh baterii s podporou 120W nabíjení. Představení obou telefonů by mělo být za rohem, jelikož se původně předpokládalo, že je Xiaomi uvede ještě v srpnu.

Jak se na novinky od Xiaomi těšíte?

Zdroj: GSMArena