Redmi Note 14 Pro má na svou cenu parádní hlavní foťák. Za 4,5 tisíce nabídne i odolnou konstrukci a velkou baterii

  • Cena Redmi Note 14 Pro klesla na 4 490 Kč z původní částky 6 999 Kč
  • Telefon nabízí 200Mpx fotoaparát s OIS a displej chráněný sklem Gorilla Glass Victus 2
  • Výbavu doplňuje 5 500mAh baterie s 45W nabíjením a certifikace IP64

10.11.2025 22:00
redmi note 14 pro fialova zadni strana v ruce

Xiaomi Redmi Note 14 Pro se nyní prodává za pouhých 4 490 Kč, což představuje výrazný pokles z původní doporučené ceny 6 999 Kč při uvedení. Za tuto částku získáte vyvážený smartphone s výbavou, která pohodlně pokryje potřeby většiny uživatelů. Telefon nabízí kvalitní hlavní fotoaparát, odolnou konstrukci a solidní výdrž baterie.

Fotoaparáty připravené na každou situaci

Hlavní 200Mpx snímač Samsung HP3 s clonou f/1,65 vytváří detailní fotografie díky velkému 1/1,4″ senzoru. Optická stabilizace obrazu (OIS) zajišťuje ostré snímky i při horších světelných podmínkách nebo natáčení videa za pohybu. Fotoaparát podporuje 4× bezztrátový zoom pro přiblížení vzdálených objektů bez výraznějšího poklesu kvality.

redmi note 14 pro barevne varianty zezadu

Sestavu doplňuje 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 2Mpx makro snímač. Pro milovníky selfie je připravena 32Mpx přední kamera s širším záběrem 0,8×, která se hodí pro skupinové snímky. Přímo do systému jsou integrovány AI funkce jako AI Erase Pro pro odstranění nežádoucích objektů nebo AI Bokeh pro rozostření pozadí.

Skvělá odolnost za dostupnou cenu

Displej chrání tvrzené sklo Corning Gorilla Glass Victus 2, které patří mezi nejodolnější na trhu. Tento materiál výrazně zvyšuje odolnost proti pádům a poškrábání. Telefon navíc disponuje certifikací IP64, takže odolá prachu a stříkající vodě. Konstrukci zpevňuje hliníkový rámeček a zesílené vnitřní jádro s polymerovým tlumicím materiálem.

redmi note 14 pro displej

Samotný 6,67″ AMOLED displej nabízí rozlišení 2400 × 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvenci a maximální jas 1 800 nitů. Panel pokrývá barevný prostor DCI-P3 a zobrazuje 10bitové barvy. Nechybí ani certifikace TÜV Rheinland pro ochranu zraku včetně snížení modrého světla.

Dostatečný výkon pro běžné použití

O výkon se stará procesor MediaTek Helio G100-Ultra vyrobený 6nm technologií s taktem až 2,2 GHz. V kombinaci s 8 GB RAM a 256 GB úložiště zvládne běžné aplikace, sociální sítě i méně náročné hry. Telefon běží na Androidu 14 s nadstavbou Xiaomi HyperOS a podporuje Google Gemini AI asistenta.

redmi note 14 pro v ruce muze

Z dalších funkcí stojí za zmínku duální stereo reproduktory Dolby Atmos, NFC pro bezkontaktní platby, infračervený port pro ovládání domácích spotřebičů nebo čtečka otisků prstů integrovaná v displeji. Nechybí ani 3,5mm jack pro sluchátka.

Výdrž na celý den s rychlým dobíjením

Baterie s kapacitou 5 500 mAh podle výrobce vydrží 23 hodin používání sociálních sítí nebo 14 hodin streamování videa. Podpora 45W rychlého nabíjení dokáže telefon nabít na plnou kapacitu za zhruba hodinu. Systém navíc obsahuje chytré algoritmy pro správu baterie, které se učí vaše nabíjecí návyky a optimalizují proces nabíjení pro delší životnost.

Hlavní nevýhoda: chybějící 5G

Největší kompromis představuje absence 5G konektivity. Redmi Note 14 Pro podporuje pouze LTE sítě, což může být limitující pro uživatele, kteří chtějí využívat nejrychlejší mobilní připojení. Na druhou stranu, pokud vám stačí 4G LTE nebo primárně používáte Wi-Fi, nemusí vás toto omezení trápit.

Za současnou cenu 4 490 Kč představuje Redmi Note 14 Pro zajímavou volbu pro uživatele hledající vyvážený telefon s kvalitním fotoaparátem a odolnou konstrukcí. Pokles z původních 6 999 Kč dělá z tohoto modelu jeden z nejlepších poměrů cena/výkon ve své třídě.

Zvažujete pořízení Redmi Note 14 Pro za tuto akční cenu?

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

