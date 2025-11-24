O2 spustilo Black Friday! Tohle Redmi tam koupíte za 5 tisíc, má přitom boží výbavu Hlavní stránka Zprávičky O2 prodává Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G za 4 989 Kč s kupónem O2BF2025, sleva 1 000 Kč Telefon má 120W nabíjení, IP68 ochranu, 200MP foťák a 6,67" AMOLED displej s Dolby Vision Telefon však dostane jen Android 16 / HyperOS 3 (prosinec 2025), pak už jen bezpečnostní záplaty Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Operátor O2 v rámci Black Friday zlevňuje Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G na 4 989 Kč s kupónem O2BF2025, což je tisícovka dolů z původních 5 989 Kč. Ano, telefon už má nástupce (Redmi Note 14 Pro+ 5G) a v lednu se nejspíš ukáže Redmi Note 15 Pro+ 5G. Jenže za necelých pět tisíc dostáváte telefon s parametry, které by před rokem stály dvojnásobek. A pokud vám nevadí, že nedostane všechny budoucí updaty systému, je to jedna z nejlepších koupí letošního Black Friday. Co vlastně za pět tisíc dostanete Redmi Note 13 Pro+ 5G je vlajková loď Xiaomi střední třídy z roku 2024, která jako první v celé Redmi Note sérii dostala certifikaci IP68. To znamená ochranu proti prachu a ponoření do 1,5 metru vody na 30 minut. Displej je 6,67palcový AMOLED s rozlišením 1220p, obnovovací frekvencí 120 Hz a podporou Dolby Vision. Maximální jas dosahuje 1 800 nitů, což znamená skvělou čitelnost na slunci. Panel má 12bitovou barevnou hloubku a je barevně přesný a velmi jasný. Uvnitř běží MediaTek Dimensity 7200 Ultra, což je 4nm čipset s dvěma výkonnými jádry Cortex-A715 na 2,8 GHz a šesti úspornými A510 na 2,0 GHz. Grafiku obstarává Mali-G610 MC4. V benchmarcích patří mezi nejrychlejší telefony střední třídy (v AnTuTu okolo 750 – 800 tisíc bodů) a v praxi funguje naprosto svižně. Paměť je UFS 3.1, což je rychlejší standard než UFS 2.2 u levnějších telefonů. 120W nabíjení: z nuly na sto za 19 minut Tady Xiaomi šláplo na plyn. Redmi Note 13 Pro+ podporuje 120W kabelové nabíjení, avšak v balení adaptér dle webu O2 nenajdete. Podle oficiálních údajů se telefon nabije z 0 % na 100 % za 19 minut. To je rychlost, kterou před pár lety měly jen čínské vlajkové lodě za 30 tisíc korun. Baterie má kapacitu 5 000 mAh, což je standard, ale v kombinaci s rychlým nabíjením a úsporným čipsetem to stačí na celý den používání. 200MP hlavní foťák, který skutečně funguje Redmi Note 13 Pro+ má 200megapixelový hlavní fotoaparát s optickou stabilizací (OIS) a clonou f/1.7. Senzor má velikost 1/1,4″, což je solidní rozměr i na dražší telefony. K dispozici je také 8MPx ultraširokoúhlý objektiv a 2MPx makro, které je spíš do počtu. Kvalita fotek velmi dobrá napříč všemi scénáři, a 2× zoom z hlavního senzoru produkuje vynikající snímky. Video zvládá až 4K při 30 fps s gyroskopickou stabilizací. Selfie kamerka má 16 MPx a natočí Full HD video při 60 fps. HyperOS 3 a konec updatů: je to problém? Tady je potřeba být upřímný. Redmi Note 13 Pro+ přišel s Androidem 13 a MIUI 14, od té doby dostal aktualizaci na Android 14 s HyperOS 1 a později HyperOS 2. V prosinci 2025 by měl dostat Android 16 s HyperOS 3, což bude poslední velký update. Potom už dostane jen bezpečnostní záplaty. HyperOS 3 je vyspělý a svižný systém s automatizacemi, upravitelnými widgety, pokročilou správou baterií a hromadou funkcí, které v základním Androidu nemáte. Pokud vám jde hlavně o to, aby telefon fungoval, dělal fotky, přehrával videa a používal běžné aplikace, rozdíl mezi Androidem 16 a 18 (nejspíš) nepoznáte. Pokud ale plánujete telefon používat pět let a chcete všechny nejnovější funkce, bude vám chybět podpora. Pro většinu lidí, kteří telefon mění každé 2-3 roky, to ale není překážka. Telefon má stereo reproduktory s Dolby Atmos, NFC pro bezkontaktní platby, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 a dokonce infračervený port pro ovládání televize nebo klimatizace. Čtečka otisků prstů je optická, umístěná pod displejem. Co chybí? Bezdrátové nabíjení. Za pět tisíc to ale asi nikoho nepřekvapí. Taky tu není teleobjektiv – 2× zoom je jen digitální výřez z hlavního senzoru, byť kvalitní. Stojí to za to v roce 2025? Ano, pokud vám nevadí omezená softwarová podpora. Za 4 989 Kč je Redmi Note 13 Pro+ 5G skvělá volba – dostanete IP68 ochranu, kterou nemá ani dražší konkurence, 120W nabíjení, kvalitní OLED displej, solidní výkon a velmi dobré fotky. Nový Redmi Note 14 Pro+ stojí přes 7 tisíc korun a přináší hlavně delší softwarovou podporu a o něco lepší čipset. Pokud vám jde čistě o poměr cena/výkon a plánujete telefon měnit za 2-3 roky, starší Note 13 Pro+ je lepší deal. Akce na O2 platí do 7. prosince 2025 nebo do vyprodání zásob. Telefon je skladem ve více než 147 prodejnách O2 a doručení je zdarma od 4 000 Kč. Pokud si koupíte dnes, můžete ho mít zítra. Co říkáte na tuto slevu? Zdroj: O2.cz 