Řada Xiaomi Redmi Note 13 Pro se brzy dočká globálního uvedení

V lednu začne prodej v Indii, Evropa se dočká zřejmě až později

Společnost Xiaomi představila řadu Redmi Note 13 už v září, ale pouze na domácím čínském trhu. Nyní konečně oficiálně oznámila, kdy jedna z celosvětově nejpopulárnějších řad zamíří na globální trh. Čínský gigant si vybral leden 2024, tedy stejný měsíc, kdy mimochodem Samsung uvede svou řadu Galaxy S24.

Tato zpráva byla uvedena až na úplném závěru představení telefonu Redmi 13C v Indii. Za zmínku stojí, že celá událost byla údajně natočena telefonem Redmi Note 13 Pro+, Xiaomi se tedy očividně nechalo inspirovat Applem, který svou konferenci „Scary Fast“ natočil rovněž na svůj telefon, konkrétně iPhone 15 Pro Max. Řada Redmi Note 13 v tuto chvíli zahrnuje tři různé telefony – Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro a právě Redmi Note 13 Pro+ a dá se očekávat, že na globálním trhu uvidíme všechny.

Co to ale znamená globální trh? No, v lednu se telefony objeví v Indii, evropské, potažmo české uvedení bych odhadoval až někdy na únor/březen. Už teď je ale velmi pravděpodobné, že se budou prodávat jak na běžícím páse. Všechny mají zajímavou výbavu, dražší kousky se pak chlubí 200MP hlavním fotoaparátem a v neposlední řadě mají skvělé displeje, jak je u Xiaomi už pár let zvykem. Parametry už známe, teď už zbývá jen počkat na cenu.

Zdroj: GSMArena