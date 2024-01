Xiaomi oficiálně uvedlo řadu Redmi Note 13 na český trh

Těšit se můžete na pět mobilních telefonů, které uspokojí potřeby mnoha zákazníků

Pozornost si zaslouží základní Redmi Note 13, čtečka otisků prstů v displeji cenu nezvýšila

Během posledních let prakticky neustále používám mobilní telefony, které jsou vybaveny čtečkou otisků prstů. Rád vzpomínám na Huawei Mate 10 Pro, ten měl čtečku umístěnou na zadní straně pod fotoaparátem. Pokud jste telefon zvali do ruky, váš ukazováček přirozeně zamířil na čtečku a telefon se okamžitě odemknul.

Spousta telefonů měla čtečku umístěnou pod displejem. To přináší jinou výhodu – jednoduše odemknete telefon, který leží na stole. To u čtečky na zádech zkrátka nejde. Jediným logickým krokem bylo umístění čtečky otisků prstů přímo do displeje. Tohle řešení je perfektní!

Když jsem před lety začal používat Huawei Mate 20 Pro se čtečkou otisků prstů v displeji, řešení jsem si okamžitě zamiloval a od té doby jsem neměl žádný telefon, který by toto řešení nenabízel. Kvalita čteček se u jednotlivých občas výrobců liší, moje zkušenost napříč trhem je ale velmi pozitivní. Představení řady Redmi Note 13 od Xiaomi pro mě přineslo překvapení – základní člen této řady s cenou pod pět tisíc korun tuto funkci nabízí. Čtečka otisků prstů v displeji funguje velmi dobře, odemknutí telefonu je okamžité.

Jsem zvědav, jestli se stejným směrem vydají také další výrobci v roce 2024. Jen o pár stokorun dražší telefony se čtečkou otisků prstů v displeji má ve svém portfoliu Motorola nebo Vivo, konkrétně modely Vivo V21 5G nebo Motorola Moto G72. Oba telefony rovněž pořídíte pod pět tisíc korun a to je skvělá cena. A jestli mě překvapila u takto levného telefonu čtečka otisků prstů v displeji, pak jsem stejně zvědav, jestli se najdou další výrobci, kteří do displeje umístí přední fotoaparát.

Premiantem je v tomto směru už několik let Nubia, podle posledních úniků by ale touto cestou mohlo jít Xiaomi s modelem 14 Ultra, minimálně tedy s jednou jeho verzí. Vůbec by mi nevadilo, kdyby se zapojilo více výrobců. Může se ale klidně stát, že nás čeká ještě pár let čekání. Jakmile na toto řešení vsadí Apple, konkurence už nebude mít na výběr.

Používáte čtečku otisků prstů v displeji?

Zdroj: Xiaomi