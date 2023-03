Xiaomi nezapomnělo ani na Redmi Note 12S, co nového nabídne?

Smartphony Redmi Note patří mezi stálice nabídky Xiaomi a pravidelně trhá prodejní rekordy. Z původně jednoho smartphonu se časem vyklubala celá, čím dál početnější řada. Vedle základní varianty si zde vydobyly své místo rovněž verze s přídomky “5G”, “Pro”, nebo třeba “S”. A je to právě poslední zmíněná varianta, která se v rámci nejnovější generace této řady ještě nedočkala své premiéry. Jak se však zdá Redmi Note 12S již na své odhalení dlouho čekat nebude.

Redmi Note 12S s minimem inovací?

Dosud nepředstavená novinka se objevila v databází certifikačního úřadu FCC a díky tomu se nám dostalo nejen potvrzení existence tohoto modelu, ale také náhledu na jeho design. Pokud se však těšíte na nějaký výrazně odlišnější smartphone oproti předchůdci, patrně budete zklamaní. Podle všeho bude design Redmi Note 12S identický jako v případě předešlého modelu. Zachován bude i 3,5mm audio jack, infračervený vysílač, čtečka otisků prstů v napájecím tlačítku nebo selfie kamerka v průstřelu displeje.

FCC pak potvrzuje jedinou změnu v porovnání s předchůdcem a to rychlejší, 67W nabíjení proti 33W nabíjení u současného modelu. Dle dostupných úniků by pak měla být zbylá výbava nového zástupce řady Redmi Note 12 velmi podobná jako v případě Redmi Note 11S. Především je řeč o 90Hz AMOLED displeji s FullHD+ rozlišením a 6,43″ úhlopříčkou. Údajně by pak měl být zachován i čipset MediaTek Helio G96. Trochu však doufáme, že se v tomto ohledu dočkáme alespoň malého upgradu.

Který z modelů Redmi Note 12 vás zatím zaujal nejvíc?

Zdroj: GSMArena.com