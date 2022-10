Chytré telefony jsou pochopitelně každým rokem čím dál lepší. Je tu však jedna oblast, ve které jsme zažili několik let stagnace, a to sice rychlé nabíjení. Na něj se výrobci soustředí posledních pár let a v dnešní době je naprosto běžné, že se telefony dokážou dobít za půl hodinky, některé to zvládnou dokonce ještě rychleji.

To je ale pro firmu Xiaomi zřejmě furt málo, jelikož včera ukázala telefon Redmi Note 12 Explorer Edition, který se chlubí nabíjecím výkonem 210 W. Ten je schopen doplnit baterii s kapacitou 4300 mAh za pouhých 9 minut, což je naprosto šílená hodnota. V praxi to znamená, že vám bude stačit několik desítek vteřin k tomu, abyste doplnili chybějící procenta. V tom je totiž největší síla rychlého nabíjení.

Zapomněli jste si dát mobil na nabíječku a potřebujete nutně vyrazit z domu? Než si obujete boty, bundu a navoníte se, doplní se vám desítky procent, které vám pravděpodobně budou stačit k tomu, abyste zůstali pár hodin v kontaktu. Jsme zvědaví na to, zda takto rychlé nabíjení pustí čínská firma i do Evropy.

Jak rychlé nabíjení máte v telefonu vy?

