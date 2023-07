Společnost Xiaomi pod značkou Redmi letos představila celou plejádu smartphonů řady Redmi Note 12 přičemž všechny tyto novinky na trh dorazily s již neaktuálním Androidem 12. Výrobce tento rest postupně napravil u většiny smartphonů této řady, jedním z posledních opomenutých byl Redmi Note 12 Pro 5G, to by se však mělo velmi brzy změnit.

Android 13 míří do Redmi Note 12 Pro 5G

Abychom byli fér, musíme zmínit, že hlavním nositelem změn je u smartphonů Xiaomi tradičně nadstavba MIUI, díky které nemáte takřka šanci poznat absenci nejnovějšího Andoroidu. Právě smartphony Redmi Note 12 pak již v dobře uvedení na trh disponovali nejnovějším MIUI 14, takže aktualizace na Android 13 pro jejich majitele patrně nebude tak stěžejní, jako v případě smartphonů jiných značek. Teď už ale zpět k Redmi Note 12 Pro 5G. To se dočká nejnovějšího Androidu mezi posledními zástupci dané řady.

Oproti základnímu a cenově velmi přívětivému Redmi Note 12 4G a naopak nejvybavenějšímu modelu Pro+ 5G je navíc tento smartphone možná trochu stranou hlavního proudu zájmu. Přitom si to vůbec nezaslouží, jelikož disponuje velmi zajímavou výbavou v čele se 120Hz AMOLED displejem, poměrně výkonným čipstem Mediatek Dimensity 1080 a primárním fotoaparátem s optickou stabilizací a ještě nedávno “vlajkovým” snímačem Sony IMX766.

Aktualizace na Android 13 bude v nejbližších dnech k dispozici pro smartphony určené pro evropské trhy. První sestavení s aktuálním Androidem by pak mělo nést označení MIUI-V14.0.3.0.TMOEUXM. Co se změn spojených s tímto sestavením týče, jak již padlo výše, není jich mnoho, nějaké zde přesto jsou. Předně by se uživatelé měli dočkat nových animací, zlepšit by se měla celková plynulost systému. Chybět pak nesmí ani obligátní slib zlepšení výdrže a výkonu telefonu. Na závěr se pak hodí poznamenat, že stejně jako ostatní zástupci této řady, i “Pro 5G” varianta se má dočkat ještě jedné velké aktualizace OS a to na Android 14.

Jak moc je podle vás na smartphonech s MIUI důležitá verze Androidu?

