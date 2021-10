Společnost Xiaomi (Redmi) dnes oficiálně oznámila, že řada Redmi Note 11 se objeví už příští týden, 28. října a to sice na konferenci v Číně. Dá se tedy očekávat, že během následujících týdnů/měsíců dorazí také do Evropy a my o ní máme další zajímavé informace.

Na svém oficiálním Weibo účtu sdílela firma hned několik prospektů, které odhalují třeba displej s průstřelem, trojici fotoaparátů na zadní straně nebo reproduktory vyladěné společností JBL. Zatím jsme se nedozvěděli, kolik telefonů přijde ale leakeři tvrdí, že půjde o dva kousky – Note 11 a Note 11 Pro. Silnější verze má dostat čipset MediaTek Dimensity 920, 120Hz OLED panel a 5 000mAh baterii s podporou 67 či rovnou 120W nabíjení.

Standardní model pak dostane 120Hz LCD displej, stejnou baterií s menší rychlostí nabíjení a čipset MediaTek Dimensity 810. Dá se očekávat, že se během dalších dní objeví další informace o těchto očekávaných telefonech, takže určitě sledujte náš web.

Jak se na nové Redmi telefony těšíte?

