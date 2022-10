Společnost Xiaomi sice představila nedávno řadu Redmi Note 12, avšak to pro firmu není žádnou překážkou pro to, aby pokračovala v představování loňských modelů. Jedním z nich má být Redmi Note 11 Pro (2023), který by se měl představit během několika týdnů a díky testu v benchmarku Geekbench už teď víme, jaký bude mít výkon.

Několik týdnů zpět se telefon objevil v několika databázích, ať se jedná o FCC, EEC, SIRIM, nebo dokonce Google Play Console. To znamená, že je jeho představení opravdu na spadnutí a nyní se v benchmarku Geekbench nechal také otestovat. Telefon, který se kódově označuje jako 2209116AG se chlubí čipem Qualcomm Snapdragon 732G, který je vybaven osmi jádry. V jednojádrovém testu dosáhl na skóre 561 bodů, v tom vícejádrovém pak na 1798 bodů.

Telefon také běží na systému Android 11, což je trochu zvláštní, když Xiaomi v tuto chvíli horlivě pracuje na Androidu 13, respektive nové nadstavbě MIUI. Je ale klidně možné, že realita bude jiná a mobil bude představen s Androidem 12. Ať je to jak chce, brzy se nám ukáže další telefon z řady Redmi Note 11, v pořadí už jedenáctý.

Jak se vám pozdává další Redmi Note 11 model?

Zdroj: gizmochina.com