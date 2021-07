Telefony z řady Redmi Note 10 s námi nejsou ani půl roku, přesto se objevují první rendery připravovaného Redmi Note 11 Pro 5G, do jehož představení ještě určitě pár měsíců zbývá. Ukázal nám jej web LetsGoDigital spolu s grafikem Technizo Concept.

Rendery Redmi Note 11 Pro

Přední strana telefonu je dost podobná aktuální generaci, uprostřed můžeme vidět průstřel se selfie fotoaparátem a poměrně úzké rámečky po stranách. Patrný rozdíl mezi Redmi Note 10 Pro a Redmi Note 11 Pro se však skrývá na zadní straně. Dole se nachází logo Redmi 5G a kompletního přepracování se dočkal modul fotoaparátů. Nalezneme zde trojici snímačů, přičemž dva z nich jsou poměrně velké.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Trailer – 200MP Camera

Začíná se tedy spekulovat o tom, že bude hlavní a ultraširoký fotoaparát používat identický snímač. Ve videu můžeme vidět že hlavním fotoaparátem je 200MPx snímač od Samsungu, což však vyvrací teorii o dvou shodných fotoaparátech. Je vysoce nepravděpodobné že by se Xiaomi rozhodlo nasadit do tohoto modelu hned dva 200MPx fotoaparáty. Dá se čekat, že budeme o telefonu slýchávat častěji a to i přesto, že se oficiálního představení dočkáme zřejmě až v březnu příštího roku.

Jak se na telefon těšíte?

Zdroj: gizmochina.com