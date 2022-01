Je tomu jen pár dní, co jsme vás informovali o tom, že řada Redmi Note 11 od Xiaomi brzy zamíří do Evropy. Jednalo se o neoficiální, avšak poměrně důvěryhodnou informaci. Telefony totiž na evropských úřadech získaly nejrůznější certifikace, což je vždy dobré znamení. Nyní však příchod potvrdila samotná firma a zároveň nám odhalila datum.

Na oficiálním Twitter účtu společnosti Xiaomi se objevil příspěvek, ve které se potvrzuje příchod Redmi Note 11 do Evropy (sice ji doslovně nezmiňuje, ale příspěvek je v angličtině a na většině ostatních trhů jsou tyto telefony již dostupné). Do představení zbývá přesně týden. Telefony se mají ukázat již 26. ledna, ačkoliv v tuto chvíli není úplně zřejmé, na kolik modelů se můžeme těšit.

This year, our #RedmiNote11Series is ready to #RiseToTheChallenge!

Join us to witness the launch of this legend on January 26th at 20:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/uAhHatRcN5

