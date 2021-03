Přemýšlíte o Redmi Note 10 Pro? Toto video vás možná od koupě odradí

Xiaomi nedávno uvedlo řadu Redmi Note 10. Mezi nimi je i telefon Redmi Note 10 Pro a nyní máme konečně k dispozici test odolnosti. Telefon přichází s novým designem a poměrně významnými hardwarovými vylepšeními oproti své předchozí řadě. Jenže odolný zrovna není.

Redmi Note 10 Pro test odolnosti

Na kanále Gupta Information Systems se soustředili na několik kategorií, jako první přišla na řadu voděodolnost. Telefon byl ponořen do vody asi na 5 minut, poté se bez problémů spustil a vše včetně displeje fungovalo dobře. Jenže poté tester vyjmul slot na SIM a zde je dobře vidět, kolik vody se do telefonu dostalo. Po několika minutách se Redmi Note 10 Pro vypnul a nešel zapnout. Po nějaké době se však zapnul, ovšem zde je dobře vidět, že na nějaké velké koupání to s telefonem nevypadá. Bylo spíše štěstí, že to telefon přežil.

Redmi Note 10 Pro Max Durability Test – “Take Double Insurance” | BEND DROP WATER Test

Poté přišel na řadu displej. Konkrétně tento model je chráněn sklíčkem Corning Gorilla Glass 5 na přední i zadní straně. Škrábance se začínají na displeji objevovat na úrovni 6, hlubší rýhy pak na úrovni 7. Stejné je to na zadní straně. Poté se tester vrhnul na drop test. Při prvním pádu z úrovně pasu telefon přežil. Po pádu na zadní stranu také. Když však telefon spadnul displejem dolů, rozbil se a přestal fungovat. Na tom není nic zvláštního že? Video ale musíte dokoukat do konce. Když se totiž tester rozhodl k tomu že telefon zlomí, povedlo se mu to až příliš snadno.

U kanálu JerryRigEverything prochází tímto testem celá řada mobilních telefonů a většina uspěje. Zkrátka v dnešní době není úplně jednoduché telefon zlomit. U Redmi Note 10 Pro to ale neplatí a je to poměrně velké zklamání. Pokud tak plánujete koupi tohoto telefonu, rozhodně nedoporučujeme tahat jej třeba v zadní kapse.

Co na tento test říkáte?