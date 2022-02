Není tomu tak dávno, co Xiaomi představilo svůj plán aktualizací na první čtvrtletí letošního roku. Aktualizaci má obdržet hned 18 telefonů, přičemž nedávno bylo aktualizované také levné Redmi 10. Nyní aktualizaci na Android 12 dostávají další dva populární mobily – Redmi Note 10 Pro a Redmi Note 8 (2021). Obě dvě aktualizace nesou označení stable beta, což v praxi znamená že je aktualizace v podstatě hotová a pouze se čeká na to, zda si vybraní uživatelé nebudou stěžovat na nějaké zásadní chyby. Pokud ne, začne ji čínský gigant šířit během několika dní do všech zařízení.

Další dva mobily dostávají Android 12 s MIUI 13

Pojďme se nejprve podívat na Redmi Note 10 Pro. U něj se aktualizace označuje jako V13.0.3.0.SKFEUXM a má velikost 3,3 GB. Seznam změn není tradičně nijak obsáhlý, hovoří se pouze o lepší optimalizaci, zlepšeném výkonu či zabezpečení. Můžeme počítat také s lednovými bezpečnostními záplatami. U Redmi Note 8 (2021) se pak označuje jako V13.0.2.0.SCUMIXM a má velikost 2,7 GB.

Systém MIUI 13 je celkově zaměřen spíše na zlepšení stability systému a optimalizace. Nalezneme zde hned několik funkcí jako třeba Focused Algorithms, která má za úkol upřednostnit výkon aktivním aplikacím, nebo třeba Smart Balance, která zlepšuje výdrž baterie až o 10 %.

Dostane MIUI 13 i váš telefon?

Zdroj: gizmochina.com