Už víme, kdy se oficiálně objeví (Xiaomi) Redmi Note 10. Těšíte se na něj?

Pokud fandíte segmentu levnějších Xiaomi telefonů, konkrétně velmi populární řadě Redmi Note, pravděpodobně vyhlížíte datum představení nového modelu Note 10. Už nějakou dobu se o něm mluví a na světlo světa doposud vyplulo i několik specifikací a snímků. Nyní už máme i oficiální informaci, kdy se tato novinka, načínající ve své řadě novou dekádu, objeví. Termín jako první oznámil profil Redmi India na Twitteru, nyní už se objevuje i v dalších kanálech včetně webu mi.com. Telefon bude představen, a to rovnou celosvětově, 4. března.

#RedmiNote10 Series is all set for it's global debut on 4/3/21! 🚀#RedmiNote has been India's most loved smartphone & we're thrilled to bring you the next #10on10 experience!

Get notified 👇https://t.co/cwYEXdVQIo: https://t.co/MDkxGjnj3e@AmazonIN: https://t.co/P3NpRRcFeGpic.twitter.com/yvco9UCuqR

— Redmi India – #RedmiNote10 Series is coming! (@RedmiIndia) February 16, 2021