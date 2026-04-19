Xiaomi chystá sluchátka Redmi Buds 8 se slušným ANC! Budou stát pravděpodobně pod tisícovku Xiaomi oficiálně oznámilo nová bezdrátová sluchátka Redmi Buds 8 se širokopásmovým ANC až 50 dB Uvnitř pracuje 11nm dynamický měnič, podporu má Bluetooth 5.4 a funkce pro hledání ztracených špuntů Premiéra proběhne 21. dubna 2026 v Číně po boku Redmi K90 Max a notebooků s Panther Lake procesory Jakub Kárník Publikováno: 19.4.2026 12:00 Redmi chystá na nadcházející dubnový event hned několik novinek a kromě smartphonu K90 Max a notebooků s procesory Intel Panther Lake se dočkáme i nových bezdrátových sluchátek. Redmi Buds 8 mají navázat na úspěšnou linii cenově dostupných špuntů a přinést parametry, které ještě před pár lety nesly výhradně dražší modely. Kompletní specifikace si Xiaomi šetří na samotné představení, ale nejdůležitější body už prozradilo prostřednictvím teaseru. Aktivní potlačení hluku až o 50 dB Hledání ztracených špuntů jako u AirPods Cena ještě není, premiéra za pár dnů Aktivní potlačení hluku až o 50 dB Hlavním tahákem Redmi Buds 8 bude aktivní potlačení okolního hluku. Xiaomi se chlubí účinností až 50 dB v širokopásmovém spektru až do 4 kHz, což na papíře patří k nadprůměrným hodnotám i mezi mnohem dražšími sluchátky. V praxi je samozřejmě otázkou, jak se tato čísla projeví v reálném prostředí – marketingové laboratorní hodnoty mívají s každodenní jízdou v MHD nebo prací v open space jen vzdálený vztah. Zvuk samotný má obstarávat dynamický měnič s 11nm membránou, který Xiaomi prezentuje jako „vysoce výkonný". Výrobce zdůrazňuje také ergonomii pouzdra určenou pro delší nošení, takže by Buds 8 měly slušet i citlivějším uším. Hledání ztracených špuntů jako u AirPods Druhou novinkou, která stojí za pozornost, je funkce nazvaná Xiaomi jako „anti-loss". Jednoduše řečeno jde o obdobu funkce Find My, kterou v takovéto formě nabízí Apple u svých AirPods. Pokud si jeden ze špuntů zapomenete v kavárně nebo vám vypadne na lavičce v parku, telefon vás navede zpět k jeho poslední známé poloze. Pro sluchátka, která pravděpodobně skončí v cenové kategorii pod tisícovku, jde o překvapivě užitečnou věc, která u levných modelů zatím rozhodně není standardem. Z dalších technických detailů Xiaomi potvrdilo přítomnost Bluetooth 5.4, což zaručuje stabilní připojení a nižší spotřebu energie. Sluchátka dorazí na trh ve třech barevných variantách – černé, bílé a růžové. Cena ještě není, premiéra za pár dnů Konkrétní cenovku Xiaomi prozatím tají, ovšem vzhledem k pozici Redmi v portfoliu a k tomu, že předchozí Redmi Buds 7 startovaly v Číně pod hranicí 200 jüanů, lze očekávat něco velmi podobného. Po přepočtu a započtení DPH by se v Evropě mohly Buds 8 pohybovat někde mezi 700 a 1 000 korunami. Oficiální představení se uskuteční 21. dubna 2026 v Číně, do Evropy putují modely Redmi tradičně s několikaměsíčním zpožděním. Na dostupnost na českém trhu si tedy nejspíš počkáme do druhé poloviny letošního roku. Lákají vás levná bezdrátová sluchátka s ANC, nebo dáváte přednost dražším modelům? Zdroj: Notebookcheck