Není to tak dávno, co společnost Xiaomi představila levný model Redmi 10A, ovšem v tuto chvíli se prodává pouze v Číně a Indii. Vzhledem k tomu, že předchozí generace (Redmi 9A) se prodává nejen v Evropě, ale i v Česku bylo jen otázkou času, kdy dojde i k nám. A nyní to potvrdila samotná firma.

Redmi 10A bude představeno v Evropě

Kromě toho byl telefon spatřen v benchmarku Geekbench s modelovým označením 220233L2G. Pod kapotou mu tiká čipset MediaTek Helio G25, takže nečekejte nikterak působivý výkon. V testu na jedno jádro byl telefon schopen vypotit 132 bodů, ve vícejádrovém testu 486 bodů. Pomáhat mu budou 2 GB operační paměti, přičemž mobil poběží na systému Android 11 s MIUI 12.5.

Co se týče ostatních specifikací, Redmi 10A disponuje 6,53palcovým IPS LCD panelem s HD+ rozlišením a o výdrž se stará 5000mAh baterie. Na zadní straně se nachází 13Mpx hlavní foťák se světelností f/2,2. V modulu nalezneme rovněž čtečku otisků prstů, což není úplně obvyklé. Není tedy asi třeba zmiňovat, že půjde o základní model určený nenáročným uživatelům. Cena by se měla pohybovat okolo hranice 100 EUR, tedy přibližně 2 400 Kč.

Stačil by vám podobný telefon?

Zdroj: gizmochina.com