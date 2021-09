Přibližně před týdnem jsme vás informovali o tom, že Redmi 10 míří do Evropy. Nyní ale konečně zamířilo také na český trh a my známe oficiální ceny, které jsou o něco nižší než bychom možná očekávali. V současnosti se ve své kategorii řadí mezi ty nejlepší telefony s poměrem cena/výkon.

Redmi 10 míří na český trh

Za základní variantu se 4 GB RAM a 64GB úložištěm zaplatíme 4 499 Kč, ovšem až do 3.10 je možné telefon pořídit se slevou 500 Kč a telefon vás vyjde tedy na bezkonkurenčních 3 999 Kč. Pokud byste měli zájem o verzi se 128GB úložištěm, zaplatíte za ní 4 999 Kč. I zde však platí, že je možné ušetřit do 3.10 500 Kč a telefon vychází tedy na 4 499 Kč. A co za své peníze dostanete?

Velmi solidní 6,5″ LCD displej s rozlišením 2400 x 1080 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí, dostatečně výkonný čipset MediaTek Helio G88, čtyři fotoaparáty v čele s 50Mpx hlavním snímačem nebo 5 000mAh baterii s podporou 18W nabíjení.

Přemýšlíte o koupi Redmi 10?