Tenhle mobil má možná důmyslnější chlazení než váš počítač. RedMagic 11 Pro+ sází na vodu, zaujme i velkou baterií Hlavní stránka Zprávičky Nubia představila herní telefony RedMagic 11 Pro a 11 Pro+ s vodním chlazením Novinky pohání čipset Snapdragon 8 Elite s aktivním větrákem a až 24GB RAM Do Evropy dorazí začátkem následujícího měsíce Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Čínská Nubia oficiálně odhalila novou generaci herních telefonů RedMagic 11 Pro a RedMagic 11 Pro+. Největším překvapením je nasazení technologie vodního chlazení – na poli chytrých telefonů, které jsou běžně dostupné spotřebitelům, jsme toho svědky vůbec poprvé. Oba modely současně nabízejí špičkový výkon díky nejnovějšímu čipsetu Snapdragon 8 Elite Gen 5 a obrovské baterie s kapacitou až 8 000 mAh. Vodní chlazení jako hlavní tahák Výkon na špičkové úrovni Displej bez kompromisů Obrovské baterie s rychlým nabíjením Cena a dostupnost Vodní chlazení jako hlavní tahák RedMagic 11 Pro a 11 Pro+ sdílejí většinu klíčových specifikací, ale liší se v chladicím systému. Zatímco základní model Pro spoléhá na aktivní větráček s odpařovací komorou, dražší varianta Pro+ navíc přidává pulsující vodní motor. Jde o vůbec první masově vyráběný smartphone se systémem chlazení kapalinou, který má zajistit ještě efektivnější odvod tepla při hraní náročných her. Přestože pro naprostou většinu uživatelů půjde o relativně zbytečný prvek, bez kterého se s klidem obejdou a při využívání čipu Snapdragon 8 Elite Gen 5 nebudou nijak výrazněji omezeni, je fascinující po delší době vidět skutečně zajímavý pokrok v hardwarové výbavě chytrého telefonu. Výkon na špičkové úrovni Oba modely pohání nejnovější Snapdragon 8 Elite Gen 5 doplněný o vlastní R4 gaming čip od Nubie. K dispozici je až 24 GB LPDDR5T RAM a 1 TB UFS 4.1 Pro úložiště. Tato kombinace zajišťuje maximální výkon nejen při hraní her, ale i při práci s opravdu náročnými aplikacemi. Telefony běží na systému RedMagic OS 11 s řadou AI funkcí optimalizovaných pro gaming. Nechybí podpora Wi-Fi 7, NFC, infračervený port nebo 3,5mm jack pro sluchátka. Celková konstrukce má tloušťku 8,9 mm a hmotnost 230 gramů. Oba telefony také získaly nový Synaptics dotykový čip, který umožňuje vzorkovací frekvenci dotyku až 3 000 Hz a multi-touch vzorkování s frekvencí 360 Hz. Nechybí ani 520Hz dotyková tlačítka na bocích telefonu pro ještě přesnější ovládání her. Displej bez kompromisů Srdcem obou modelů je 6,85″ AMOLED displej BOE X10 s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 144 Hz. Panel se pyšní poměrem obrazovky k tělu 95,3 % a ultra tenkými rámečky o šířce pouhých 1,25 mm. Nubia opět vsadila na přední kameru umístěnou pod displejem, díky které není obrazovka narušená výřezem ani průstřelem. Pod obrazovkou se také ukrývá 3D ultrazvukový snímač otisků prstů, který slibuje spolehlivé fungování i s mokrými nebo zašpiněnými prsty. Obrovské baterie s rychlým nabíjením RedMagic 11 Pro dostává masivní 8 000mAh baterii s podporou 80W drátového nabíjení. Varianta Pro+ má o něco menší 7 500mAh článek, ale nabízí rychlejší 120W drátové a 80W bezdrátové nabíjení. Na zadní straně najdeme dvojici 50Mpx fotoaparátů – hlavní a ultraširokoúhlý. Přestože lze telefony považovat za vlajkové, teleobjektiv v jejich výbavě nenajdete. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, na jakou sortu uživatelů se zaměřují, to není příliš překvapivé. Většině zapálených hráčů bude stačit pouze primární fotoaparát a digitální výřezy z něj. Pro selfie a videohovory pak slouží 16Mpx pod-displejová kamera. Telefony získaly certifikaci IPX8 pro odolnost proti vodě. Cena a dostupnost V Číně startuje cena RedMagic 11 Pro na 4 999 jüanech (asi 14 600 Kč bez daně) za verzi 12/256 GB. Model Pro+ začíná na 5 699 jüanech (16 700 Kč) za základní konfiguraci. K dispozici jsou i průhledné varianty s RGB LED podsvícením, které stojí až 7 699 jüanů (asi 22 500 Kč) za nejvyšší verzi s 24 GB RAM a 1 TB úložištěm. Značka RedMagic potvrdila, že se RedMagic 11 Pro podívá také do Evropy. Dorazí začátkem příštího měsíce. Na svém webu sice nespecifikovala, zda bude na zdejších trzích uveden také model Pro+, ale protože explicitně zmiňuje vodní chlazení, dá se předpokládat, že ano. Zaujaly vás herní telefony RedMagic s vodním chlazením? Zdroje: Nubia (1, 2), RedMagic (EU), GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon čína Herní telefon Nubia vlajková loď Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 27.12.2024 Konkurence se třese! POCO X7 Pro míří do Česka se skvělou výbavou, známe všechny parametry Adam Kurfürst 26.12.2024