Tenhle mobil má možná důmyslnější chlazení než váš počítač. RedMagic 11 Pro+ sází na vodu, zaujme i velkou baterií

  • Nubia představila herní telefony RedMagic 11 Pro a 11 Pro+ s vodním chlazením
  • Novinky pohání čipset Snapdragon 8 Elite s aktivním větrákem a až 24GB RAM
  • Do Evropy dorazí začátkem následujícího měsíce

Adam Kurfürst
19.10.2025 08:00
redmagic 11 pro rada cerna stribrna

Čínská Nubia oficiálně odhalila novou generaci herních telefonů RedMagic 11 Pro a RedMagic 11 Pro+. Největším překvapením je nasazení technologie vodního chlazení – na poli chytrých telefonů, které jsou běžně dostupné spotřebitelům, jsme toho svědky vůbec poprvé. Oba modely současně nabízejí špičkový výkon díky nejnovějšímu čipsetu Snapdragon 8 Elite Gen 5 a obrovské baterie s kapacitou až 8 000 mAh.

Vodní chlazení jako hlavní tahák

RedMagic 11 Pro a 11 Pro+ sdílejí většinu klíčových specifikací, ale liší se v chladicím systému. Zatímco základní model Pro spoléhá na aktivní větráček s odpařovací komorou, dražší varianta Pro+ navíc přidává pulsující vodní motor.

redmagic 11 pro vodni chlazeni system uvnitr

Jde o vůbec první masově vyráběný smartphone se systémem chlazení kapalinou, který má zajistit ještě efektivnější odvod tepla při hraní náročných her. Přestože pro naprostou většinu uživatelů půjde o relativně zbytečný prvek, bez kterého se s klidem obejdou a při využívání čipu Snapdragon 8 Elite Gen 5 nebudou nijak výrazněji omezeni, je fascinující po delší době vidět skutečně zajímavý pokrok v hardwarové výbavě chytrého telefonu.

Výkon na špičkové úrovni

Oba modely pohání nejnovější Snapdragon 8 Elite Gen 5 doplněný o vlastní R4 gaming čip od Nubie. K dispozici je až 24 GB LPDDR5T RAM a 1 TB UFS 4.1 Pro úložiště. Tato kombinace zajišťuje maximální výkon nejen při hraní her, ale i při práci s opravdu náročnými aplikacemi.

Telefony běží na systému RedMagic OS 11 s řadou AI funkcí optimalizovaných pro gaming. Nechybí podpora Wi-Fi 7, NFC, infračervený port nebo 3,5mm jack pro sluchátka. Celková konstrukce má tloušťku 8,9 mm a hmotnost 230 gramů.

redmagic 11 pro snapdragon 8 elite gen 5

Oba telefony také získaly nový Synaptics dotykový čip, který umožňuje vzorkovací frekvenci dotyku až 3 000 Hz a multi-touch vzorkování s frekvencí 360 Hz. Nechybí ani 520Hz dotyková tlačítka na bocích telefonu pro ještě přesnější ovládání her.

Displej bez kompromisů

Srdcem obou modelů je 6,85″ AMOLED displej BOE X10 s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 144 Hz. Panel se pyšní poměrem obrazovky k tělu 95,3 % a ultra tenkými rámečky o šířce pouhých 1,25 mm. Nubia opět vsadila na přední kameru umístěnou pod displejem, díky které není obrazovka narušená výřezem ani průstřelem.

redmagic 11 pro displej v ruce

Pod obrazovkou se také ukrývá 3D ultrazvukový snímač otisků prstů, který slibuje spolehlivé fungování i s mokrými nebo zašpiněnými prsty.

Obrovské baterie s rychlým nabíjením

RedMagic 11 Pro dostává masivní 8 000mAh baterii s podporou 80W drátového nabíjení. Varianta Pro+ má o něco menší 7 500mAh článek, ale nabízí rychlejší 120W drátové a 80W bezdrátové nabíjení.

Na zadní straně najdeme dvojici 50Mpx fotoaparátů – hlavní a ultraširokoúhlý. Přestože lze telefony považovat za vlajkové, teleobjektiv v jejich výbavě nenajdete. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, na jakou sortu uživatelů se zaměřují, to není příliš překvapivé. Většině zapálených hráčů bude stačit pouze primární fotoaparát a digitální výřezy z něj.

redmagic 11 pro 8 000mah baterie

Pro selfie a videohovory pak slouží 16Mpx pod-displejová kamera. Telefony získaly certifikaci IPX8 pro odolnost proti vodě.

Cena a dostupnost

V Číně startuje cena RedMagic 11 Pro na 4 999 jüanech (asi 14 600 Kč bez daně) za verzi 12/256 GB. Model Pro+ začíná na 5 699 jüanech (16 700 Kč) za základní konfiguraci. K dispozici jsou i průhledné varianty s RGB LED podsvícením, které stojí až 7 699 jüanů (asi 22 500 Kč) za nejvyšší verzi s 24 GB RAM a 1 TB úložištěm.

Značka RedMagic potvrdila, že se RedMagic 11 Pro podívá také do Evropy. Dorazí začátkem příštího měsíce. Na svém webu sice nespecifikovala, zda bude na zdejších trzích uveden také model Pro+, ale protože explicitně zmiňuje vodní chlazení, dá se předpokládat, že ano.

Zaujaly vás herní telefony RedMagic s vodním chlazením?

Zdroje: Nubia (1, 2), RedMagic (EU), GSMArena

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.

