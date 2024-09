V Německu vzniká obří závod na recyklaci baterií z elektromobilů

Start-up podporují firmy Porsche a Bosch

Půjde o největší podnik svého druhu v Evropě, sníží tak nebezpečný odpad

Elektromobilita je na vzestupu a s avizovaným koncem spalovacích motorů po roce 2035 vyvstává otázka, na jaké palivo budeme jezdit. V současnosti se zdá, že největšími hráči se stanou právě výrobci elektromobilů a na právě na tato auta je možné využít i různé dotace. Jenže právě s elektroauty se pojí jeden velký problém – co s jejich bateriemi, až doslouží? Jejich recyklace je obtížná, jejich likvidace ještě složitější. A bude jich neustále přibývat.

V současnosti už existují různé firmy, které se zaměřují na recyklaci lithium-iontových baterií, jež jsou určeny na vyřazení a staly by se nepříjemným odpadem. Aktuálně největší z nich je v Evropě Hydrovolt, což je společný projekt švédské společnosti Northvolt vyrábějící baterie pro elektromobily a norské společnosti Hydro – ta se zabývá výrobou hliníku a obnovitelnými zdroji energii.

Brzy jim ovšem vyroste konkurence – v Německu vznikl už v roce 2022 start-up Cylib, který má za cíl vybudovat největší závod na recyklaci baterií z elektromobilů v Evropě. Okolo 55 milionů eur do něj investovala automobilka Porsche, přidal se i výrobce spotřebičů Bosch, společnost World Fund nebo DeepTech & Climate Fonds. A právě teď začíná v průmyslovém areálu Chempark u západoněmeckého Dormagenu vznikat obří komplex, který bude mít rozlohu 236 000 metrů čtverečních.

30 000 tun baterií ročně

Aktuálně největší hráč na evropském trhu Hydrovolt dokáže zrecyklovat 12 000 tun vyřazených baterií z elektromobilů ročně. Cylib si dává za cíl zpracovat jich 2,5x tolik, tedy 30 000 tun ročně. Nejen, že se tím výrazně sníží nebezpečný odpad, se kterým si řada států neví ještě úplně rady, ale recyklované baterie budou následně velmi dobře využitelné. Server CNBC získal informace od nejmenovaného člověka, který tvrdí, že velkou část recyklovaných baterií by mohla využívat právě automobilka Porsche.

Celá stavba má stát okolo 180 milionů eur a pro start-up Cylib, který vznikl teprve před 2 lety, jde o velký závazek. Založila ho přitom mladá německá podnikatelka Lilian Schwich se svým manželem Gideonem Schwichem, k nimž se přidal ještě Paul Sabarny. Plány této trojice jsou v souladu s prioritami Evropské unie, která hodně sází na elektromobilitu a hledá různé způsoby, jak na recyklaci a udržitelnost v oblasti baterií do elektromobilu.

Pilot Presentation Porsche & Cylib

Cylib má v plánu využívat technologii založenou na obnově lithia a grafitu na vodní bázi. Materiál z dosloužilých baterií by tak měl snadno posloužit pro nové.

Jednou obří továrnou by to přitom nemělo začít a zároveň i skončit – pokud se ji podaří rozjet, podnikavý trojlístek plánuje stavět další, a to nejen v Německu, nýbrž i jinde v Evropě. Tento první závod by přitom podle plánů měl začít fungovat už v roce 2026.

Co si myslíte o recyklaci baterií z automobilů?

Zdroje: CNBC, Cylib