Realme X50 Pro Player oficiálně: Snapdragon 865 a dobrá cena

Dnes je velký den značky Realme. Na své konferenci v Číně totiž uvádí několik zařízení včetně tří chytrých telefonů. Událost odstartovalo představení, kde se oficiálně odhalilo Realme X50 Pro Player. Jedná se o telefon se stejným tělem jako X50 Pro, ovšem s trochu odlišným hardwarem.

Realme X50 Pro Player oficiálně představeno

Na přední straně nalezneme 6,44″ AMOLED displej s 90 Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 2400 x 1080 pixelů. Co se týče výkonu, uvnitř telefonu tiká čipset Snapdragon 865, kterému sekunduje buď 6, 8 nebo 12 GB RAM dle zvolené paměťové varianty. Všechny jsou navíc poháněny rychlými LPDDR5 RAM a úložištěm UFS 3.0. Telefon navíc přichází s technologií HyperBoost 3.0, která investuje veškerý výkon do her, vypne aplikace spuštěné na pozadí a neposílá vám nadbytečná oznámení.

Kapacita baterie pak zůstane stejná jako u klasické varianty, tedy 4 200 mAh. Nechybí ani ultra rychlé 65W nabíjení, které dokáže telefon dobít z 0 na 100 % za pouhých 35 minut. Technologie HyperBoost 3.0 rovněž zvládne přepnutí z Wi-Fi na LTE či 5G bez jakéhokoliv zpoždění a nedojde tak k výpadku při online hraní. Telefon dostal také chlazení lepší chlazení, které pomáhá odvádět teplo a zajišťuje tak optimální výkon i teploty.

Zhoršení se pak dočkal fotoaparát. Namísto 64 megapixelového hlavního senzoru se zde usadil 48 megapixelový. 8 megapixelový teleobjektiv pak zůstal stejný, stejně tak 2 megapixelový makro snímač. Co se týče selfie kamerky, ta se také zhoršila. Namísto 32 megapixelové + 8 megapixelové ultraširokoúhlé kamerky jsme se dočkali stejné kombinace, avšak pouze 16 + 2 megapixely. Telefon bude nabízen ve dvou barevných variantách – Light Speed Silver a Phantom Black. Varianta 6/128 GB pak začíná na 2 699 CNY, tedy asi 9 400 korunách bez daně.

Zdroj: gsmarena.com