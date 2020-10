Realme telefon s ultra rychlým 125W nabíjením uvidíme brzy i v Evropě

Na začátku měsíce proběhla na veletrhu IFA akce společnosti Realme, na které bylo prozrazeno několik zajímavostí. Realme chce být například mezi pěti největšími výrobci telefonů v Evropě a pomoct tomu má i velké investování. Nyní jsme se dozvěděli, že v Evropě brzy uvidíme Realme telefon s ultra rychlým 125W nabíjením.

Technologie Realme UltraDart byla představena v srpnu tohoto roku. Nyní oznámil šéf Realme pro Indii a Evropu, že telefon s tímto nabíjením uvidíme zanedlouho i na starém kontinentu. K oznámení připojil i fotografii, ze které se dají vyčíst základní údaje této nabíječky. Trochu úsměvné je to, že nabíječka na fotce nemá evropskou koncovku, ale to si snad ve finále Realme pohlídá.

I just stepped out of our realme Labs and couldn't wait to share a sneak-peek of what's coming up.

We're planning #FAS7ER things for @realmeeurope – so stay tuned! pic.twitter.com/ZUP7tGI5Nn

— Madhav Faster7 (@MadhavSheth1) September 29, 2020