Není to tak dávno, co se společnost realme rozhodla zasáhnout trh s Android tablety. Kousky realme Pad a realme Pad Mini jsou jistě zajímavé, ale patří spíše do nižší střední třídy. Nyní se ale chystá něco mnohem lepšího.

Počítat můžeme i se skvělým displejem

Tablet, který je podle všeho za dveřmi by měl disponovat LCD panelem s QHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Počítat můžeme také s 8360mAh baterií a hlavně čipsetem Qualcomm Snapdragon 870, což je i na dnešní dobu velice slušný čip s dostatečným výkonem i pro hraní těch nejnáročnějších her. Tuto informaci potvrdil přímo viceprezident společnosti, který navíc sdělil, že půjde o nejlevnější tablet s tímto čipem.

Nový realme Pad má být představen ještě tento měsíc, avšak bude v nejbližších týdnech k dostání pouze v Číně. Dá se ale očekávat, že se objeví po boku starších kousků také v Evropě. Mohlo by jít tedy o velice nepříjemnou konkurenci pro skvělý Xiaomi Pad 5.

Zdroj: gizchina.com