V září letošního roku jsme se po velkém množství spekulací konečně dočkali tabletu realme Pad. Jde o tablet nižší střední třídy, čemuž odpovídá i výbava a použitý čipset, kterým je MediaTek Helio G80. Podle jednoho z leakerů se má zařízení brzy dostat také do Evropy, avšak s mnohem lepším čipsetem.

realme Pad prý přijde do Evropy se Snapdragonem 870

Tablet realme Pad by se mohl podívat do Evropy s tím, že by v něm měl tikat čipset Qualcomm Snapdragon 870, což je čipset úplně jiné kategorie nežli zmíněný MediaTek. Zajímavé však je, že podle tohoto zdroje má zůstat zbytek výbavy stejný. Můžeme tedy počítat se 4 GB RAM, 64GB úložištěm nebo 7100mAh baterií.

Co se týče fotoaparátů, na přední i zadní straně se ukrývají 8Mpx snímače a před nějakou dobou jsme vás informovali o tom, že unikla také cena. Za základní variantu bychom měli zaplatit 239 EUR, což je v přepočtu 6 000 korun. Půjde tak rázem o velmi zajímavý poměr cena/výkon.

Jak se těšíte na realme Pad?

Zdroj: gizmochina.com