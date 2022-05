Realme Narzo 50 5G by mohl být dalším bestsellerem značky

Nabídka smartphonů Realme za dobu její existence raketově roste rok co rok, až by se zdálo, že některé modely se kvůli jen nepatrným odlišnostem kanibalizují navzájem. Jak to bude u nové generace řady Realme Narzo zaměřené na smartphony nižší až nižší-střední třídy? To by mohla poodhalit připravovaná novinka Realme Narzo 50 5G, jejíž specifikace i vzhled se dostaly na světlo světa ještě před oficiálním odhalením.

Realme Narzo 50 5G jako další smartphone pro masy?

Dle dostupných informací pak bude tato novinka víceméně mixem současných smartphonů řady Realme 9. My pak musíme uznat, že vlastnosti Realme Narzo 50 5G rozhodně nejsou namíchané nezajímavě. V první řadě zde máme slibný, 90Hz AMOLED displej o FullHD+ rozlišení a úhlopříčce 6,58″. Výkon pak dodává čipset MediaTek Dimensity 810 v kombinaci s 6 GB RAM a 128GB úložištěm. Baterie má disponovat kapacitou 4 800 mAh a podporovat nabíjení o výkonu 33W.

Na zádech by se dle dostupných informací měl nacházet 13MPx fotoaparát. My si však troufáme tipnout, že se spíše jedná o drobné nedorozumění a jedná se o 50MPx fotoaparát produkující 13MPx snímky. Společnost mu pak má dělat pouze 2MPx snímač pro lepší zachycení hloubky ostrosti. Na trh by telefon měl dorazit s Androidem 12 a nadstavbou RealmeUI 3.0. Nikoho pak asi nepřekvapí plastová konstrukce telefonu. Na zádech Realme Narzo 50 5G pak můžeme na uniklých renderech vidět jemnou, šedo-černou texturu. Telefon by měl být v brzké době představen v Indii a měl by dorazit se zatím nespecifikovanou, avšak atraktivní cenovkou. Zda se stejně jako jeho předchůdce podívá i Realme Narzo 50 5G na náš trh je pochopitelně zatím záhadou.

Jak se připravovaná novinka líbí vám?

Zdroj: 91mobiles.com