Asi před týdnem jsme vám psali o tom, že realme chystá okopírovat od Applu nabíječku MagSafe a zaregistrovalo si na EUIPO název realme MagDart. Nyní o produktu unikají další zajímavé informace, přičemž je nyní jasné že vyjdou minimálně dva produkty.

Bezdrátové nabíjení realme MagDart

Ano, realme dle všeho připravuje hned dvě nabíječky s názvem MagDart. Jedna z nich bude jak již bylo řečeno podobná MagSafe od Applu, ovšem druhá z nich je podstatně větší a nad USB-C konektorem vidíme něco, co silně připomíná chladící otvory. Dá se tedy předpokládat, že i toto zařízení nabídne nějakou formu rychlého bezdrátového nabíjení a dle prvních zpráv se bude jednat o velice podobný produkt jako Apple MagSafe Battery Pack.

Znamená to snad že se brzy dočkáme telefonu od realme, co by podporoval bezdrátové nabíjení? Dost pravděpodobně ano. Přece by výrobce nedělal jen příslušenství pro ostatní telefony. Spekuluje se o tom, že k představení dojde společně s novým notebookem a tablety.

Jakou nabíječku používáte vy?

Zdroj: gizmochina.com