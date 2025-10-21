Realme GT8 Pro je tu! Má špičkové foťáky, obří baterii, super výkon a jednu unikátní vychytávku Hlavní stránka Zprávičky Realme GT8 Pro přináší vyměnitelný fotomodul, systém je velmi intuitivní Telefon nabízí špičkovou fotovýbavu, na níž spolupracovala firma Ricoh Nechybí brutální výkon, vynikající AMOLED displej a obří baterie Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Smartphony dnes vypadají skoro všechny stejně – obdélník ze skla a kovu s vyčnívajícím fotoaparátem. Realme se to rozhodlo změnit a přichází s Realme GT8 Pro, telefonem s vyměnitelným fotomodulem. Poprvé v historii si můžete měnit design zadní strany telefonu podle nálady – stačí odšroubovat dva šroubky Torx a nasadit jiný kryt fotoaparátu. A pokud vám předpřipravené styly nestačí, můžete si vytisknout vlastní na 3D tiskárně. Jak vyměnitelný fotomodul funguje? Systém je překvapivě jednoduchý. Kryt fotoaparátu (Realme ho nazývá „camera deco“) je magneticky uchycen k tělu telefonu, takže ho můžete snadno sundat. Na bocích modulu jsou dva šroubky Torx, které zajišťují, aby kryt zůstal pevně na místě. Výměna trvá doslova pár sekund – odšroubujete, sejmete starý kryt, přiložíte nový (magnety ho automaticky zarovnají) a zašroubujete. Realme ukázalo čtyři oficiální styly fotomodulu: Functional Robot – výchozí design, blesk a senzory tvoří „obličej robota“ Classic Round Deco – klasický kruhový modul Square Deco – čtvercový modul s kovovým designem Transparent Cube – průhledný kryt, robot vypadá jako „v přilbě astronauta“ Tyto styly budou k dostání v oficiálních obchodech Realme. Ale nejzajímavější část přichází teď – Realme zveřejnilo 3D model fotomodulu ve formátu .3mf, takže si můžete vytisknout vlastní design na 3D tiskárně. Značka navíc pořádá soutěž s MakerWorld o nejkreativnější návrhy. Proč je to revoluční? Personalizace smartphonů je dnes omezená – můžete si koupit kryt, přilepit samolepku nebo vybrat z několika barev. Realme GT8 Pro jde úplně jinou cestou – umožňuje měnit samotný design telefonu bez kompromisů v ochraně (fotomodul chrání objektivy stejně dobře jako pevný kryt). Vyměnitelné kryty fotoaparátů nejsou úplně nový nápad – vzpomenete si třeba na Project Ara od Googlu (zrušený modulární smartphone) nebo Fairphone. Jenže Realme to dělá prakticky a elegantně – není to experimentální koncept, ale plnohodnotný vlajkový telefon s reálnou podporou třetích stran (3D tisk). A pokud se trend chytí, mohli bychom vidět ekosystém aftermarket krytů – od designérských studií, přes limitované edice s motivy her nebo filmů, až po kryty s praktickými funkcemi (například s extra LED diodou nebo makro objektivem). Spolupráce s Ricoh: fotoaparát jako z kompaktu Realme GT8 Pro není jen o designu – značka oficiálně spolupracuje s Ricoh, legendárním výrobcem fotoaparátů. Hlavní fotoaparát telefonu je laděný podle standardů Ricoh GR, slavné kompaktní řady pro street fotografy. Telefon má 50MPx hlavní senzor (1/1.56″, f/1.8) s ultra-transparentní optikou, která má podle Realme vysokou odolnost proti odleskům, minimální deformaci a vyšší rozlišovací schopnost. K dispozici je speciální „Ricoh GR Mode“ s vlastním rozhraním, které napodobuje ovládání fotoaparátů Ricoh GR: Rychlý start – včetně autentického zvuku závěrky z Ricoh GR IV Snap Mode – přednastavená ostřící vzdálenost pro okamžité focení bez autofokusu Viewfinder Mode – schová všechna nastavení na obrazovce pro nerušený pohled DvaFullFrame ekvivalentní ohniská – 28 mm (široké záběry) a 40 mm (detaily) Pět klasických Ricoh GR filtrů – Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone, High-Contrast B&W Vedle hlavního fotoaparátu má GT8 Pro také 200MPx periskopický teleobjektiv (Samsung ISOCELL HP5, 1/1.4″) s 3× optickým zoomem a 6× „bezztrátovým“ zoomem. Podporuje makro focení z 25 cm vzdálenosti a natáčení videa v 8K rozlišení při 30 fps. Třetí fotoaparát je 50MPx ultraširokoúhlý (116°, f/2.0). Špičkový hardware: Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 7 000 mAh baterie Realme GT8 Pro má rovněž vlajkovou výbavu. Pohání ho nejnovější Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ve variantě Extreme Edition) s až 16 GB RAM LPDDR5X a až 1TB úložištěm UFS 4.1. Realme navíc přidalo vlastní grafický čip R1 pro zlepšení výkonu ve hrách. Displej je 6,79″ AMOLED s rozlišením QHD+ (3 136 × 1 440 px) a obnovovací frekvencí 144 Hz. Maximální jas dosahuje 2 000 nitů v běžném režimu a až 4 000 nitů v lokálních špičkách (například když se díváte na HDR video). Telefon má také ultrazvukovou čtečku otisků pod displejem. Baterie má 7 000 mAh a je rozdělená do dvou článků Si/C (křemík-uhlík), což umožňuje vyšší kapacitu při stejné velikosti. Nabíjí se rychlostí až 120 W kabelem (0–100 % za 45 minut) a 50 W bezdrátově (0–50 % za 15 minut). Telefon má certifikace IP66, IP68 a IP69 – vydrží prach, vodu i vysokotlaký proud. Cena a dostupnost Realme GT8 Pro startuje v Číně na ceně 3 999 jüanů (~11 700 Kč) za verzi s 12 GB RAM a 256GB úložištěm. Nejvyšší varianta s 16 GB RAM a 1TB úložištěm stojí 5 199 jüanů (~15 300 Kč). Předobjednávky v Číně začaly již dnes. Realme oficiálně potvrdilo globální uvedení GT8 série, ale zatím neuvedlo datum ani ceny pro Evropu. Co říkáte na nové telefony Realme? Zdroj: GSMArena, Fone Arena
O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 