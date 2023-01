Značka Realme na nás možná v minulých měsících zajímavými novinkami malinko šetřila, poslední dobou to však bohatě vynahrazuje. Napřed jsme se dočkali představení další generace populárních smartphonů nižší-střední třídy Realme 10. V brzku by pak mělo dojít na oficiální představení nového Realme GT Neo 5. Jeho přípravy, spolu s některými specifikacemi již potvrdil samotný výrobce a celkový obrázek pak dokreslují úniky informací a data z certifikačních úřadů.

Realme GT Neo 5 s 240W nabíjením

Výrobce již na veletrhu CES odhalil, že novinka bude prvním smartphonem podporujícím 240W rychlonabíjení, přičemž hlídat proces nabíjení bude přinejmenším 13 teplotních senzorů. Dle tvrzení Realme by po 1 600 plných nabíjecích cyklech mělo baterii zůstat 80% její kapacity. Originální adaptér pak nabídne 20V/12A i 10V/24A výstup. Zároveň je až překvapivě malý, pouze o 5% větší než 150W adaptér v balení Realme GT Neo 3. Co už však výrobce oficiálně nezmiňuje je, jakou kapacitu bude mít použitá baterie.

A zde již nastupují informace z čínského certifikačního úřadu TENAA. Ten víceméně potvrdil existenci dvou variant Realme GT Neo 5. Jedna přitom nabídne baterii o kapacitě 4 450 a druhé 4 850 mAh. I dle dřívějších spekulací by přitom měla druhá verze smartphonu nabídnout “pouze” 150W nabíjení. Není sice jasné, která verze nabídne jakou kapacitu, s vysokou pravděpodobností však 240W varianta smartphonu nabídne menší baterii. Není pak žádným překvapením, že baterie budou v obou smartphonech rozděleny na dvě části.

Vysoký výkon i moderní snímače

Dle dalších předčasně odhalených informací pak smartphonu Realme GT Neo 5 dodává výkon čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, v případě verze se 150W nabíjením se však pravděpodobně bude jednat o MediaTek Dimensity 8200. Dle TENAA by telefon mohl existovat ve verzích s 8, 12 a 16 GB RAM. Úložiště by pak mohlo dokonce mít 128 / 256 / 512 / 1024 GB, ovšem tyto informace berte s rezervou, jelikož certifikační úřady mají často v databázích i paměťové verze, které nikdy nespatří světlo světa. Angažován by pak měl být 6,74″ AMOLED panel o 1,5k rozlišení (2 772 x 1240 px) se 144Hz obnovovací frekvencí a PWM “stmívání” o frekvenci 2 160 Hz.

Několik Redmi a Poco smartphonů se patrně chystá opustit Čínu, máme se na co těšit? čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Na zádech Realme GT Neo 5 se pak mají nalézat celkem 3 fotoaparáty. Nejzajímavější je zde pak ten primární. Využívá totiž senzor Sony IMX890 a nechybí mu ani optická stabilizace obrazu. Další dva objektivy pak mají náležet 8MPx snímači spárovanému pravděpodobně s ultraširokoúhlým fotoaparátem. Trojici pak má uzavřít 2MPx senzor – zde půjde buď o makro nebo hloubkový senzor. V průstřelu displeje se pak má nalézat 16MPx selfie fotoaparát. Obě verze novinky by měly být široké 8,9mm a vážit 199 gramů. K představení pak má dojít v průběhu příštího měsíce, pravděpodobně v rámci barcelonského MWC. Telefon by na trh měl dorazit s aktuálním Androidem 13 a nejnovější verzí rozhraní RealmeUI 4.0.

Jak se vám Realme GT Neo 5 zatím líbí?

Zdroj: GSMArena.com