Databáze různých benchmarků často bývají vděčným zdrojem úniků specifikací připravovaných smartphonů. Asi nejčastěji se setkáváme s informacemi pocházejícími z databáze GeekBench, výjimkou však nejsou ani data z neméně populárního AnTuTu Benchmark. A právě ten nám nově přinesl informace o dosud nepředstaveném smartphonu z dílny Realme. Dle všech indícií by se pak mělo jednat o budoucí Realme GT 2 Pro.

Snapdragon 8 Gen1 pod kapotou

Realme RMX3300, jak zní kódové označení tohoto smartphonu, v sobě má ukrývat čipset SM8450 alias Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Díky tomu se jedná o již třetí (dosud nepředstavený) smartphone, který v AnTuTu překonal magickou hranici 1 milionu bodů. Vedle druhého smartphonu s tímto čipsetem od Qualcommu pak tuto metu překonala ještě připravovaná novinka pocházející od čínského Viva. Uvnitř té však má tepat konkurenční MediaTek Dimensity 9000.

AnTuTu u potenciálního Realme GT 2 Pro odhalilo také nasazení 12GB LPDDR5 operační paměti spolu s UFS 3.1 úložištěm a displeje se 120Hz obnovovací frekvencí. Na trh by pak novinka měla dorazit s Androidem 12 a nadstavbou Realme UI 3.0. To je z databáze AnTuTu vše, nicméně o týden dřív se objevily informace od leakera, které hovořily o smartphonu s kódovým označením Realme RMX3301, přičemž je poměrně pravděpodobné, že se v zásadě jedná o stejný model jako ten, který prozradilo AnTuTu.

V tom případě by zmíněný displej měl být AMOLED s FullHD+ rozlišením a 6,51″ úhlopříčkou. Primární fotoaparát by měl mít snímač o rozlišení 50MPx a optickou stabilizaci, zatímco selfie kamerka má spoléhat na 32MPx snímač. Opomenuto zřejmě nebude ani rychlé nabíjení. To by v tomto případě mělo probíhat výkonem až 125W. Nad kapacitou baterie však zatím visí otazník. Cena Realme RMX3301 v domovské Číně pak byla odhadnuta na 4 000 juanů, čili lehce přes 14 tisíc Kč bez DPH.

Jak by se vám líbilo takto vybavené Realme GT 2 Pro?

Zdroj: GSMArena.com