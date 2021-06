Ambiciózní Realme chystá první vlastní notebook

Značka Realme vstoupila na český, potažmo evropský trh teprve nedávno. Renomé si získala především ve střední třídě telefonů, přičemž vše odstartoval model Realme 5. Od té doby však uplynula nějaká doba a aktuálně se tato firma nachází na čtvrté pozici, co se prodejů telefonů v Česku týče. Nyní však Realme dle všeho chystá vlastní notebook.

Generální ředitel značky (pro Evropu a Indii), Madhav Sheth zveřejnil na svém Twitteru fotografii, která ukazuje notebook v tenké obálce. Spolu s fotografií přiložil také binární text “01001000B 01100101B 01101100B 01101100B 01101111B 00100000B 01010111B 01101111B 01110010B 01101100B 01100100B 00100001B 00000000B”, který při dekódování znamená Hello World.

01001000B 01100101B 01101100B 01101100B 01101111B 00100000B 01010111B 01101111B 01110010B 01101100B 01100100B 00100001B 00000000B#realme new product category has a message for you!

Can you decode it & guess the product name that will add up to your #TechLife? pic.twitter.com/PhPcvn0668

— Madhav Max 5G (@MadhavSheth1) June 9, 2021