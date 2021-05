Komerční článek

Nejrychleji rostoucí producent chytrých telefonů na světě realme se v Česku dokázal během jednoho roku dostat mezi čtyři nejdodávanější značky na trhu. Další růst si firma slibuje od sítí páté generace a tak posílá na trh modelem realme 8 5G s cenovkou, která má super rychlý přenos dat zpřístupnit každému.

realme se zaměřuje na podporu infrastruktury budoucnosti dlouhodobě. Patří mezi velmi výrazné popularizátory sítí páté generace. Zatím posledním příspěvkem k této propagaci je realme 8 5G, který hned po uvedení zaujal pozici nejdostupnějšího telefon s podporou těchto sítí na našem trhu. Telefon je pro sítě páté generace stvořen. Procesor Dimensity 700 5G, který můžete mít se 4 nebo 8GB operační pamětí, zajišťuje plynulý přenos dat a můžete využít také 128GB úložiště. Pokud by to na vaše aplikace a fotky nestačilo, lze do zabudovaného portu pořídit kartu s pamětí až 1TB

realme chce být v oblasti 5G sítí lídrem a plánuje šlapat na paty i největším globálním konkurentům. Aktuálně patří na českém trhu realme podle počtu dodávek čtvrtá příčka. Vyplývá to z nejnovějších údajů renomované společnosti Canalys za první kvartál roku 2021. „Považujeme to za výjimečný úspěch, za kterým stojí hlavně globální strategie realme přinášet uživatelům trendy telefony za dobrou cenu. Díky naší filozofii ‘Dare to Leap’ stojíme v čele v oblasti inovací, designu i hodnoty produktu. To je něco, s čím se mladí uživatelé ztotožňují,“ říká Madhav Sheth, CEO realme v Evropě. V České republice se chce firma v průběhu roku dostat mezi tři nejprodávanější značky. Kromě inovativních smartphonů k tomu mají realme pomoci také novinky v oblasti chytrých hodinek, sluchátek či produktů pro inteligentní domácnost.

Výkonnost i styl

Rychlý růst podporuje několik dalších faktorů. Flexibilita, která realme umožňuje velmi pružně a rychle reagovat na dění na trhu. Systematická a dlouhodobá práce s cílovou skupinou. Brand se prezentuje jako partner mladé generace, který perfektně rozumí jejímu životnímu stylu a umí ji v něm podpořit. Mezi klíčové hodnoty realme patří styl, výkon a nejnovější technologie.

„Naším sloganem je ‚Dare to Leap‘. Proto se snažíme skokově posouvat hranice v designu a inovacích, což jsou věci, s nimiž se mladí lidé rádi ztotožňují. Zákazníkům jsme nabídli prodloužené záruky, zkvalitnili online podporu a zkrátili dodací lhůty,“ komentuje úspěch své značky zakladatel a CEO Sky Li.

„Pro zákazníky je důležitá i záruka kvality a spolehlivosti. Proto se realme spojilo s TÜV Rheinland a představilo certifikát TÜV Rheinland High Reliability založený na tříletém životním cyklu telefonu. Jako první tuto certifikaci obdržely smartphony realme C25 a C21. Posledně jmenovaný model přichází na trh také teď,” říká Kateřina Vymazalová, šéfka komunikace realme v Česku, na Slovensku a Maďarsku.

Během pouhého roku působení na českém trhu představilo realme 13 smartphonů, které pronikly do nabídky téměř všech mainstreamových prodejců, jako jsou Alza, CZC nebo Datart. Telefony mají v nabídce i operátoři Vodafone a O2.