Telefon nabitý za 4 minuty! Realme ukázalo dechberoucí 320W technologii

Zejména čínští výrobci se neustále předhání v tom, kdo zvládne baterii chytrého telefonu nabít v co nejkratším čase. Do jasně vedoucí pozice se nyní dostává společnost Realme, která již před pár dny poprvé nalákala na technologii 320W „nadzvukově rychlého“ dobíjení. Nyní ji podrobněji ukázala novinářům, telefon s ní nabijete do pěti minut.

Realme svůj počin předvedlo novinářům na konferenci v Šen-Čenu, dokumentaci přitom zveřejnilo na svých sociálních sítích. Čínský výrobce elektroniky demonstroval, jak byl schopen nabít telefon s kapacitou baterie 4 420 mAh (v dnešní době jde spíše o podprůměr, jakýmsi standardem je aktuálně 5 000 mAh) během 4 minut a 30 sekund.

320W SuperSonic Charge is officially unveiled today! Click the video to learn more about the technology behind it and see how long it takes to charge a phone fully!#realme828Fanfest #320WFastestCharge pic.twitter.com/osefpxcRlT

— realme Global (@realmeglobal) August 14, 2024