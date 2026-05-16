Parádní klávesnice Razer Huntsman Mini ve velké slevě! Je maličká a má skvělé optické spínače Hlavní stránka Zprávičky Razer Huntsman Mini je 60% herní klávesnice s optickými spínači Red, hliníkovou konstrukcí, odnímatelným USB-C kabelem a Chroma RGB podsvícením S kódem ALZADNY30 stojí 2 099 Kč místo 2 999 Kč (úspora 900 Kč) Optické spínače reagují rychleji a tišeji než klasická mechanika – pro kompetitivní hraní dost zajímavý rozdíl Jakub Kárník Publikováno: 16.5.2026 20:00 Razer Huntsman Mini se s kódem ALZADNY30 dostala na 2 099 Kč, což je za 60% klávesnici s optickými spínači cena, která už dává smysl i pro lidi, co si chtěli zatím jen vyzkoušet, jak se na takhle malé klávesnici hraje. Proč hráči milují optické spínače Na co si dát pozor Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hrajete kompetitivní střílečky a chcete víc místa pro myš.⚠️ Zvažte, pokud na klávesnici i hodně píšete – US INTL rozložení nemá českou diakritiku a šipky řešíte přes Fn.💡 Za 2 099 Kč dostanete optické spínače, hliník a Chroma RGB – kombinace, která u Razeru startuje obvykle výš. Proč hráči milují optické spínače Místo klasického mechanického kontaktu používají optické spínače Razer Red světelný paprsek, který se přeruší při zmáčknutí klávesy. Aktivační vzdálenost je 1 mm a síla potřebná ke stisku 40 g – v praxi to znamená rychlejší odezvu a menší únavu prstů během několikahodinového hraní. Spínače jsou navíc tišší než klasická mechanika díky integrovaným tlumičům zvuku. Razer udává životnost 100 milionů kliknutí, což je při intenzivním hraní zhruba 8–10 let. 60% formát znamená vynechané F-klávesy, šipky a numerický blok – všechno je ale dostupné přes Fn kombinace. Pro hry je to ideální, klávesnice zabírá minimum místa a myš má víc prostoru. Hliníková konstrukce drží tvar, klávesy mají texturovaný povrch, který se po půl roce nezačne lesknout. 1000 Hz polling rate a anti-ghosting jsou dnes u herní klávesnice standard, ale stojí za zmínku. Odnímatelný USB-C kabel je drobnost, která potěší, když chcete klávesnici přenášet. Na co si dát pozor Klávesnice je v US INTL rozložení – tedy Y a Z jsou prohozené oproti českému layoutu. Pro hraní je US INTL standardem, ale pokud na klávesnici hodně píšete v češtině, prvních pár dnů si budete zvykat. Funkční řada, šipky a numpad jsou dostupné jen přes Fn – při psaní tabulek v Excelu si tohle uvědomíte rychle. Razer Synapse 3 umožňuje plné přemapování kláves, takže si layout můžete přizpůsobit, ale je to práce navíc. Sáhli byste po 60% klávesnici, nebo bez šipek a F-kláves nedáte ani ránu?