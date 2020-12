Razer právě oficiálně odhalil svá nejnovější sluchátka Razer Hammerhead True Wireless Pro. Oproti svému předchůdci zde máme hned několik vylepšení. Zmínit můžeme třeba lepší mikrofony, nové dotykové ovládání či přepracované pouzdro. Pojďme se na ně tedy podívat.

Razer Hammerhead True Wireless Pro oficiálně

Vzhledem k tomu, že se Razer rozhodl udělat sluchátka se špunty tak nenechal nic náhodě. Do balení totiž přidává hned 7 různých silikonových špuntů. K dispozici zde jsou tři nástavce z měkkého silikonu, tři nástavce hladkého silikonu a jeden pár pěnových špuntů značky Comply. A proč se tak vůbec firma rozhodla? Přeci kvůli nové technologii Razer Hybrid Active Noise Cancellation. Stejně jako například u Razer Opus mají sluchátka mikrofony, které jsou schopné potlačit vnější i vnitřní hluk a analyzují zvuk zvenčí i ten, který pak přichází do uší.

Potěší také fakt, že si můžete v aplikaci přehrát zvuk který ověří, zda vybraný špunt sedí. Sluchátka mají certifikaci od THX, takže očekáváme také nadprůměrný zvuk. Stejně jako u předchozí generace se zde nachází speciální režim s nízkou latencí, který je vhodný pro hraní her. Latence je díky technologii Bluetooth 5.1 snížena na 60 ms, což je poměrně slušné číslo. Co se týká výdrže baterie, ta je až 20 hodin na jedno nabití včetně pouzdra. Samotná sluchátka vydrží hrát přibližně 4 hodiny, ačkoliv se zapnutým ANC se trochu sníží. Trošku zamrzí absence bezdrátového nabíjení, které by u dražších sluchátek mělo být standardem. Sluchátka se totiž prodávají za 199 dolarů, tedy asi 4 300 korun bez daně.

Co říkáte na sluchátka Razer Hammerhead?