Herní židle Rapture teď klesla pod 3 tisíce! Má houpací mechanismus a polštářky pro krční a bederní páteř Hlavní stránka Zprávičky Rapture NEST je herní židle s houpacím mechanismem, opěradlem polohovatelným v rozsahu 90–150° a polštářky pro krční a bederní páteř Původně 4 490 Kč, později 3 690 Kč, s kódem ALZADNY25 nyní za 2 768 Kč — sleva přes 1 700 Kč oproti startovní ceně Levná vstupenka do herních židlí — recenze ale jasně ukazují, že po roce intenzivního používání byste neměli čekat zázraky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.4.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Pro náctileté hráče, kteří potřebují herní židli ke svému hernímu setupu, ale rozpočet jim nedovoluje sáhnout po Secretlabu za 15 a víc tisíc, jsou tady židle typu Rapture. Rapture NEST je na Alze za 2 768 Kč po uplatnění kódu ALZADNY25. Z původní ceny 4 490 Kč je to pokles téměř na polovinu a v segmentu pod tři tisíce máte k dispozici plnohodnotnou herní židli s houpáním a polštářky. Recenze jsou ale rozporuplné — pojďme si je rozebrat férově. Co dostanete Férová zmínka — co recenze opakují Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete herní židli pro hráčské estetické nastavení do dětského pokoje nebo k občasnému hraní a víte, že nečekáte produkt na deset let. Cena/výkon je v této kategorii velmi dobrá.⚠️ Zvažte, že podle desítek recenzí židle vrže po pár týdnech až měsících používání, a u některých kusů se po roce až dvou ohýbají područky nebo selhává mechanismus.💡 Za 2 768 Kč dostanete herní židli s houpacím mechanismem (90–150°), 2D polohovatelnými područkami, výškově nastavitelným sedákem (48–57 cm), bederním a krčním polštářkem, PU koženkovým potahem, tvrdými 60mm kolečky vhodnými pro koberec a nosností 120 kg. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY25 Co dostanete Designově je Rapture NEST klasická herní židle ve sportovním stylu — vysoké opěradlo s vyztuženými stranami, odsedlané ramenní křídla a charakteristické bederní a krční polštářky. K dispozici jsou tři barevné varianty: černá, modrá a červená. Houpací mechanismus s aretací umožňuje opřít se až do polohy 150°, takže si na židli můžete dovolit i krátký relax mezi herními zápasy. Plynový píst, 2D nastavitelné područky (výška a úhel), nastavitelný odpor houpání a kompletně všechny standardní funkce jsou tu přítomné. Za 2 768 Kč to není špatná hardwarová výbava. Konkurenční herní židle stejné kategorie a kvality se obvykle pohybují kolem 4 000–6 000 Kč, takže s touhle slevou je Rapture NEST jeden z nejdostupnějších modelů na trhu. Férová zmínka — co recenze opakují U téhle židle je důležité být upřímný. Z 187 recenzí má průměrné hodnocení 4,4 hvězdičky, ale když si recenze přečtete, opakuje se v nich jeden jasný refrén — vrzání. Doslovné citace recenzentů: „po týdnu začala vrzat„, „po pár dnech používání„, „po měsíci začala příšerně vrzat„. Někteří uživatelé to řeší pravidelným dotahováním šroubů, což pomáhá. Druhý opakující se problém je životnost konstrukce. Několik recenzentů hlásí, že po roce až dvou se začnou ohýbat područky, prasklo opěradlo, selhal sklápěcí mechanismus nebo se zlomila ocelová konstrukce pod sedákem. Reklamovanost ale podle Alzy zůstává relativně nízká (0,65 %), takže problém zřejmě netrápí naprostou většinu uživatelů. Pár dalších drobných výhrad — područky se otáčejí a nejdou zamknout, takže když se za židli někdo opře nebo s ní pohybuje, područky se klepou. Někteří uživatelé také zmiňují, že sedák je tvrdší a v kombinaci s PU koženkou se v letních měsících záda potí. To je ale obecný problém všech herních židlí s koženkovým potahem — pokud chcete vzdušné sezení, síťovaná židle (např. AlzaErgo Wave 1) bude lepší volba. Pozitivních hodnocení je samozřejmě výrazná většina — pohodlí, design, snadná montáž a poměr cena/výkon. Pokud do židle nehodláte investovat tisíce a chcete řešení na 2–3 roky, dává to smysl. Pokud na židli sedíte 8 hodin denně a chcete ji mít na pět let a víc, raději přidejte a kupte něco z vyšší ligy. VYUŽÍT SLEVU 25 % Co u herní židle preferujete — koženkový styl nebo síťovanou konstrukci? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025