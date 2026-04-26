Češi, pozor! Alza zlevnila tuto síťovanou kancelářskou židli. Je oblíbená, ale má jeden háček

  • AlzaErgo Chair Wave 1 je síťovaná kancelářská židle se synchronním mechanismem, bederní opěrkou a výškově nastavitelnou hlavovou opěrkou
  • Původně 4 990 Kč, s kódem ALZADNY25 za 3 743 Kč — sleva přes 1 200 Kč
  • Hodnocení 4,3 z 5 ze 183 recenzí — populární volba, ale řada uživatelů upozorňuje na nemožnost polohovat bederní opěrku

Jakub Kárník
Jakub Kárník
26.4.2026 06:00
S nástupem letních teplot přichází i klasická kancelářská bolest — zpocená záda u kožené židle. AlzaErgo Chair Wave 1 je na Alze za 3 743 Kč po uplatnění kódu ALZADNY25. Z původních 4 990 Kč je to pokles o 25 % a pro někoho, kdo hledá síťovanou ergonomickou židli pod čtyři tisíce, je to slušná nabídka.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte vzdušnou síťovanou židli na běžnou kancelářskou práci za rozumné peníze. Pro letní měsíce je to znatelný rozdíl oproti koženkovým herním židlím — kompletně síťovaný sedák i opěrka výborně větrají.
⚠️ Zvažte, že bederní opěrka není nastavitelná a podle recenzí je pro některé postavy příliš agresivní. Také opěradlo se uzamkne jen v 90° nebo 135° — žádná střední poloha.
💡 Za 3 743 Kč dostanete kompletně síťovanou konstrukci, synchronní mechanismus, výškově nastavitelný sedák (47,5–56 cm), nastavitelnou hlavovou opěrku, výškově nastavitelné područky, automaticky upravovaný odpor houpání, kolečka 60 mm vhodná i na koberec a nosnost 130 kg.

Co AlzaErgo Wave 1 nabízí

Hlavní silná stránka je plně síťovaná konstrukce — opěrka i sedák jsou ze síťoviny, takže vzduch volně proudí kolem celého těla. Pro letní pracovní dny v kanceláři bez klimatizace je to znatelný rozdíl oproti koženkovým nebo látkovým židlím. Synchronní mechanismus přizpůsobuje sklon sedáku podle sklonu opěradla, takže při houpání se neproláme rovnoměrně. Aretace je možná ve dvou polohách — 90° pro práci a 135° pro odpočinek.

Židle má výškově nastavitelnou hlavovou opěrku, která je navíc sklopná, výškově nastavitelné područky a sedák s rozsahem 47,5 až 56 cm. Doporučená výška uživatele je 160–190 cm a maximální nosnost 130 kg, takže pokrývá většinu populace. Sestavení podle recenzí trvá zhruba 15 minut a zvládne ho jeden člověk s imbusovým klíčem.

S čím počítat (a co recenze opravdu říkají)

Tady je potřeba být férový — celkové hodnocení 4,3 hvězdičky maskuje docela polarizující zkušenosti. Většina uživatelů je spokojená, ale opakují se tu dva strukturální problémy.

Za prvé — bederní opěrka je velká, výrazná a neodstranitelně přilepená v jedné poloze. Pokud máte přirozenou bederní lordózu (prohnutí), opěrka pasuje. Pokud ne, několik recenzentů popisuje, že po pár hodinách sezení začne tlačit a způsobí bolesti. Jeden uživatel doslova píše: „blokovaná záda v bederní oblasti, blokovaná žebra, potíže s dýcháním„. Jiný recenzent radí, že bederní opěrku lze odšroubovat imbusem po sundání zadní krytky, což u některých uživatelů problém vyřešilo.

Druhý systémový problém — aretace opěradla jen ve dvou krajních polohách (90° nebo 135°). Žádná střední poloha. Buď máte záda kompletně rovně, nebo téměř ležíte. Několik recenzentů kvůli tomu židli vrátilo a vyměnilo za jiný model.

Pár uživatelů taky upozorňuje na vrzání po několika měsících a prosednutí síťovaného sedáku. Reklamovanost je ale podle Alzy nízká (0,65 %), takže to nebude masový problém.

Jakub Kárník

Jakub Kárník
Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025