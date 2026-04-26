Češi, pozor! Alza zlevnila tuto síťovanou kancelářskou židli. Je oblíbená, ale má jeden háček Hlavní stránka Zprávičky AlzaErgo Chair Wave 1 je síťovaná kancelářská židle se synchronním mechanismem, bederní opěrkou a výškově nastavitelnou hlavovou opěrkou Původně 4 990 Kč, s kódem ALZADNY25 za 3 743 Kč — sleva přes 1 200 Kč Hodnocení 4,3 z 5 ze 183 recenzí — populární volba, ale řada uživatelů upozorňuje na nemožnost polohovat bederní opěrku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.4.2026 06:00 S nástupem letních teplot přichází i klasická kancelářská bolest — zpocená záda u kožené židle. AlzaErgo Chair Wave 1 je na Alze za 3 743 Kč po uplatnění kódu ALZADNY25. Z původních 4 990 Kč je to pokles o 25 % a pro někoho, kdo hledá síťovanou ergonomickou židli pod čtyři tisíce, je to slušná nabídka. Co AlzaErgo Wave 1 nabízí S čím počítat (a co recenze opravdu říkají) Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte vzdušnou síťovanou židli na běžnou kancelářskou práci za rozumné peníze. Pro letní měsíce je to znatelný rozdíl oproti koženkovým herním židlím — kompletně síťovaný sedák i opěrka výborně větrají.⚠️ Zvažte, že bederní opěrka není nastavitelná a podle recenzí je pro některé postavy příliš agresivní. Také opěradlo se uzamkne jen v 90° nebo 135° — žádná střední poloha.💡 Za 3 743 Kč dostanete kompletně síťovanou konstrukci, synchronní mechanismus, výškově nastavitelný sedák (47,5–56 cm), nastavitelnou hlavovou opěrku, výškově nastavitelné područky, automaticky upravovaný odpor houpání, kolečka 60 mm vhodná i na koberec a nosnost 130 kg. Co AlzaErgo Wave 1 nabízí Hlavní silná stránka je plně síťovaná konstrukce — opěrka i sedák jsou ze síťoviny, takže vzduch volně proudí kolem celého těla. Pro letní pracovní dny v kanceláři bez klimatizace je to znatelný rozdíl oproti koženkovým nebo látkovým židlím. Synchronní mechanismus přizpůsobuje sklon sedáku podle sklonu opěradla, takže při houpání se neproláme rovnoměrně. Aretace je možná ve dvou polohách — 90° pro práci a 135° pro odpočinek. Židle má výškově nastavitelnou hlavovou opěrku, která je navíc sklopná, výškově nastavitelné područky a sedák s rozsahem 47,5 až 56 cm. Doporučená výška uživatele je 160–190 cm a maximální nosnost 130 kg, takže pokrývá většinu populace. Sestavení podle recenzí trvá zhruba 15 minut a zvládne ho jeden člověk s imbusovým klíčem. S čím počítat (a co recenze opravdu říkají) Tady je potřeba být férový — celkové hodnocení 4,3 hvězdičky maskuje docela polarizující zkušenosti. Většina uživatelů je spokojená, ale opakují se tu dva strukturální problémy. Za prvé — bederní opěrka je velká, výrazná a neodstranitelně přilepená v jedné poloze. Pokud máte přirozenou bederní lordózu (prohnutí), opěrka pasuje. Pokud ne, několik recenzentů popisuje, že po pár hodinách sezení začne tlačit a způsobí bolesti. Jeden uživatel doslova píše: „blokovaná záda v bederní oblasti, blokovaná žebra, potíže s dýcháním„. Jiný recenzent radí, že bederní opěrku lze odšroubovat imbusem po sundání zadní krytky, což u některých uživatelů problém vyřešilo. Druhý systémový problém — aretace opěradla jen ve dvou krajních polohách (90° nebo 135°). Žádná střední poloha. Buď máte záda kompletně rovně, nebo téměř ležíte. Několik recenzentů kvůli tomu židli vrátilo a vyměnilo za jiný model. Pár uživatelů taky upozorňuje na vrzání po několika měsících a prosednutí síťovaného sedáku. Reklamovanost je ale podle Alzy nízká (0,65 %), takže to nebude masový problém. Síťovaná židle, nebo klasická čalouněná — co preferujete pro celodenní sezení u počítače?