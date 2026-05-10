TOPlist

Kvalitní herní židle z Alzy zlevnila o půlku! Nestojí ani 3 tisíce a má super hodnocení

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
10.5.2026 18:05
Ikona komentáře 0
Rapture FRIGATE v domacnosti ai ilustrace

Alza v rámci aktuálně probíhající slevové akce vyprodává produkty vlastní značky Rapture. Zkraje týdne jsme informovali o výrazném propadu ceny herní židle Rapture GALLEY, za polovinu ceny se však dá pořídit také model Rapture FRIGATE s potahem z PU koženky. V akci vyjde na 2 745 Kč namísto standardních 5 490 Kč (cena v poslední dubnové akci klesla na 4 392 Kč). Pyšní se přitom skvělým uživatelským hodnocením.

CHCI ŽIDLI V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud máte alespoň 180 cm a hledáte robustní herní židli s 3D područkami, krčním a bederním polštářem za rozumné peníze.
⚠️ Zvažte, pokud měříte do 175 cm – sedák je v nejnižší poloze 52 cm a uživatelé pod 180 cm si stěžují, že nedosáhnou nohama na zem.
💡 Za 2 745 Kč jde o jednu z nejvybavenějších herních židlí v cenovce do 3 tisíc.

Proč je tahle židle za 2 745 Kč zajímavá

Rapture FRIGATE cílí na hráče, kteří chtějí kompletní vybavení herní židle bez kompromisů na 3D područkách a polštářích – tedy ne lacinou variantu s pevnými područkami a úzkou opěrkou. V této slevě navíc dostáváte 36měsíční záruku, což je o rok víc než zákonné minimum a znamená to, že případný defekt po dvou letech (typicky uvolněné páčky područek nebo vrzající mechanismus) řešíte v rámci výrobce. Při poloviční ceně oproti běžnému prodeji jde o jednu z nejvýhodnějších herních židlí, které Alza tento rok nabízí.

Klíčové parametry: nastavení, materiály, nosnost

Z hlediska ergonomie je tu vše, co od herní židle čekáte. Opěrka se naklání v rozsahu 90–135° s plynulou aretací v libovolné poloze, takže si můžete v klidu lehnout, aniž by se opěrka vracela. 3D područky se nastavují výškově, dopředu/dozadu i úhlově, což je v této cenovce stále spíš výjimka. Sedák s perforovaným potahem z PU koženky má výšku nastavitelnou v rozsahu 52–60 cm a je dostatečně široký i hluboký – během dlouhého sezení by neměl tlačit. Pro krční a bederní páteř jsou v balení dva nastavitelné polštáře.

Rapture FRIGATE render zepredu

Konstrukce stojí na ocelovém kříži a 65mm plastových kolečkách s příměsí gumy, vhodných pro koberce i pro tvrdé podlahy. Houpací mechanismus má nastavitelný odpor a aretaci, takže si jednoduše nastavíte, jak ochotně se chcete houpat dozadu. Nosnost dosahuje 120 kg a samotná židle váží 22,4 kg, což je při montáži třeba mít na paměti – jeden z recenzentů upozorňuje, že šrouby je třeba dotahovat opatrně, aby se nestrhly závity.

KOUPIT ŽIDLI ZA POLOVIC

Praktická stránka: pro koho je velikost vhodná

Tady je nejdůležitější bod celého článku, který se v marketingovém popisu skoro nezmiňuje: FRIGATE je dimenzovaná spíš na vyšší postavy. Výrobce udává rozsah 160–190 cm, ale recenzenti poměrně jednohlasně popisují, že v nejnižší poloze sedáku je 52 cm pro někoho stále vysoko. Konkrétně: uživatel s výškou 179 cm píše, že „sotva dosáhl na zem v nejnižší poloze“ a židli vrátil. Další zákazník s 183 cm a 85 kg vrací po dvou dnech kvůli bolesti zad a nohou. Naopak lidé od 180 cm výš a větší postavy chválí, že je židle „ideální velikosti“ a „pro vyšší postavy 180+ cm“.

Druhý praktický detail jsou područky, které se podle některých uživatelů snadno otáčí při sebemenším zavadění. Není to defekt – je to způsob, jakým výrobce navrhl pohyblivost ve třech osách. Pro někoho je to plus (snadné nastavení), pro jiného mínus (nechtěné posunutí). Stojí za zmínku i polštář pod hlavu, který je posuvný na zip a uživatelé nad 190 cm s ním nemusí být spokojeni – v takovém případě jej lze sundat.

Co říkají uživatelé

Na Alze má FRIGATE hodnocení 4,7 z 5 z 63 hodnocení, 94 % zákazníků produkt doporučuje a přes tisíc kusů se prodalo. Reklamovanost je 2,33 %, což je sice trochu vyšší než u některé konkurence, ale stále v normě. Uživatelé nejčastěji chválí bytelnou konstrukci, tichá kolečka, kvalitu PU koženky (snadno se čistí, neprosakuje pot díky perforaci) a celkové pohodlí při několikahodinovém sezení. Část slovenských recenzentů navíc jako plus uvádí možnost odolat dlouhým herním seancím bez bolestí beder.

Kritické hlasy se ale nedají přehlédnout: kromě výšky sedáku pro menší postavy recenzenti zmiňují příliš velkou vůli v područkách (drobný pohyb je posune), tvrdší podsedák a u některých kusů se po dvou až třech týdnech objevilo vrzání. Jeden uživatel hlásí vůli ve stojanu po čase a obtížnější montáž – sestavení podle slov několika recenzentů „není jednoduché“. Pokud to spojíme s typickými výtkami: nejlepší je dát si při montáži pozor na sílu utahování a ihned po sestavení zkontrolovat, jestli vám rozsah výškového nastavení sedáku skutečně vyhovuje.

OBJEDNAT NA ALZE

Kdy to smysl nedává

Pokud měříte méně než 175–178 cm, hledejte spíše menší modely – například Rapture NEST nebo PODIUM, které mají sedák níž a v aktuální slevě stojí kolem 2 583 Kč. Stejně tak pokud chcete plnohodnotnou kancelářskou ergonomii s nastavením náklonu sedáku, FRIGATE neumí naklánět platformu sedáku (jen opěrku), což některým vadí. A pokud potřebujete nosnost nad 120 kg, podívejte se po židlích třídy XL od značek jako Anda Seat Kaiser, byť za výrazně vyšší cenu.

Verdikt: pro vyšší postavy s rozumným rozpočtem trefa

Za 2 745 Kč dostanete herní židli, která v běžné ceně 5 490 Kč soutěží s nadprůměrně vybavenými modely. Pokud splňujete profil cílovky (180+ cm, do 120 kg, hledáte 3D područky a krční polštář), je tahle 50% sleva s kódem ALZADNY50 jednou z nejvýhodnějších nabídek na herní židle, jaké Alza letos pustila – a to i ve srovnání s předchozí akcí, kdy židle stála 4 392 Kč. Pokud do profilu nezapadáte výškou postavy, raději se podívejte po jiném modelu – ušetřené peníze za vrácené zboží stojí za to.

KOUPIT RAPTURE FRIGATE

Sedíte u počítače denně několik hodin – řešíte při výběru herní židle hlavně cenu, nebo dáte přednost ergonomii za vyšší investici?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024