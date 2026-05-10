Kvalitní herní židle z Alzy zlevnila o půlku! Nestojí ani 3 tisíce a má super hodnocení Hlavní stránka Zprávičky Rapture FRIGATE je herní židle s 3D područkami, bederním a krčním polštářem, houpacím mechanismem s aretací a nosností 120 kg S kódem ALZADNY50 stojí 2 745 Kč místo 5 490 Kč (sleva 50 %, tedy 2 745 Kč) – v minulé akci přitom klesla "jen" na 4 392 Kč Pro vyšší postavy (zhruba od 180 cm) nadprůměrně pohodlná volba se 36měsíční zárukou; menším lidem ale sedák nemusí padnout Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.5.2026 18:05 Žádné komentáře 0 Alza v rámci aktuálně probíhající slevové akce vyprodává produkty vlastní značky Rapture. Zkraje týdne jsme informovali o výrazném propadu ceny herní židle Rapture GALLEY, za polovinu ceny se však dá pořídit také model Rapture FRIGATE s potahem z PU koženky. V akci vyjde na 2 745 Kč namísto standardních 5 490 Kč (cena v poslední dubnové akci klesla na 4 392 Kč). Pyšní se přitom skvělým uživatelským hodnocením. CHCI ŽIDLI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte alespoň 180 cm a hledáte robustní herní židli s 3D područkami, krčním a bederním polštářem za rozumné peníze.⚠️ Zvažte, pokud měříte do 175 cm – sedák je v nejnižší poloze 52 cm a uživatelé pod 180 cm si stěžují, že nedosáhnou nohama na zem.💡 Za 2 745 Kč jde o jednu z nejvybavenějších herních židlí v cenovce do 3 tisíc. Proč je tahle židle za 2 745 Kč zajímavá Rapture FRIGATE cílí na hráče, kteří chtějí kompletní vybavení herní židle bez kompromisů na 3D područkách a polštářích – tedy ne lacinou variantu s pevnými područkami a úzkou opěrkou. V této slevě navíc dostáváte 36měsíční záruku, což je o rok víc než zákonné minimum a znamená to, že případný defekt po dvou letech (typicky uvolněné páčky područek nebo vrzající mechanismus) řešíte v rámci výrobce. Při poloviční ceně oproti běžnému prodeji jde o jednu z nejvýhodnějších herních židlí, které Alza tento rok nabízí. Klíčové parametry: nastavení, materiály, nosnost Z hlediska ergonomie je tu vše, co od herní židle čekáte. Opěrka se naklání v rozsahu 90–135° s plynulou aretací v libovolné poloze, takže si můžete v klidu lehnout, aniž by se opěrka vracela. 3D područky se nastavují výškově, dopředu/dozadu i úhlově, což je v této cenovce stále spíš výjimka. Sedák s perforovaným potahem z PU koženky má výšku nastavitelnou v rozsahu 52–60 cm a je dostatečně široký i hluboký – během dlouhého sezení by neměl tlačit. Pro krční a bederní páteř jsou v balení dva nastavitelné polštáře. Konstrukce stojí na ocelovém kříži a 65mm plastových kolečkách s příměsí gumy, vhodných pro koberce i pro tvrdé podlahy. Houpací mechanismus má nastavitelný odpor a aretaci, takže si jednoduše nastavíte, jak ochotně se chcete houpat dozadu. Nosnost dosahuje 120 kg a samotná židle váží 22,4 kg, což je při montáži třeba mít na paměti – jeden z recenzentů upozorňuje, že šrouby je třeba dotahovat opatrně, aby se nestrhly závity. KOUPIT ŽIDLI ZA POLOVIC Praktická stránka: pro koho je velikost vhodná Tady je nejdůležitější bod celého článku, který se v marketingovém popisu skoro nezmiňuje: FRIGATE je dimenzovaná spíš na vyšší postavy. Výrobce udává rozsah 160–190 cm, ale recenzenti poměrně jednohlasně popisují, že v nejnižší poloze sedáku je 52 cm pro někoho stále vysoko. Konkrétně: uživatel s výškou 179 cm píše, že „sotva dosáhl na zem v nejnižší poloze“ a židli vrátil. Další zákazník s 183 cm a 85 kg vrací po dvou dnech kvůli bolesti zad a nohou. Naopak lidé od 180 cm výš a větší postavy chválí, že je židle „ideální velikosti“ a „pro vyšší postavy 180+ cm“. Druhý praktický detail jsou područky, které se podle některých uživatelů snadno otáčí při sebemenším zavadění. Není to defekt – je to způsob, jakým výrobce navrhl pohyblivost ve třech osách. Pro někoho je to plus (snadné nastavení), pro jiného mínus (nechtěné posunutí). Stojí za zmínku i polštář pod hlavu, který je posuvný na zip a uživatelé nad 190 cm s ním nemusí být spokojeni – v takovém případě jej lze sundat. Co říkají uživatelé Na Alze má FRIGATE hodnocení 4,7 z 5 z 63 hodnocení, 94 % zákazníků produkt doporučuje a přes tisíc kusů se prodalo. Reklamovanost je 2,33 %, což je sice trochu vyšší než u některé konkurence, ale stále v normě. Uživatelé nejčastěji chválí bytelnou konstrukci, tichá kolečka, kvalitu PU koženky (snadno se čistí, neprosakuje pot díky perforaci) a celkové pohodlí při několikahodinovém sezení. Část slovenských recenzentů navíc jako plus uvádí možnost odolat dlouhým herním seancím bez bolestí beder. Kritické hlasy se ale nedají přehlédnout: kromě výšky sedáku pro menší postavy recenzenti zmiňují příliš velkou vůli v područkách (drobný pohyb je posune), tvrdší podsedák a u některých kusů se po dvou až třech týdnech objevilo vrzání. Jeden uživatel hlásí vůli ve stojanu po čase a obtížnější montáž – sestavení podle slov několika recenzentů „není jednoduché“. Pokud to spojíme s typickými výtkami: nejlepší je dát si při montáži pozor na sílu utahování a ihned po sestavení zkontrolovat, jestli vám rozsah výškového nastavení sedáku skutečně vyhovuje. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Pokud měříte méně než 175–178 cm, hledejte spíše menší modely – například Rapture NEST nebo PODIUM, které mají sedák níž a v aktuální slevě stojí kolem 2 583 Kč. Stejně tak pokud chcete plnohodnotnou kancelářskou ergonomii s nastavením náklonu sedáku, FRIGATE neumí naklánět platformu sedáku (jen opěrku), což některým vadí. A pokud potřebujete nosnost nad 120 kg, podívejte se po židlích třídy XL od značek jako Anda Seat Kaiser, byť za výrazně vyšší cenu. Verdikt: pro vyšší postavy s rozumným rozpočtem trefa Za 2 745 Kč dostanete herní židli, která v běžné ceně 5 490 Kč soutěží s nadprůměrně vybavenými modely. Pokud splňujete profil cílovky (180+ cm, do 120 kg, hledáte 3D područky a krční polštář), je tahle 50% sleva s kódem ALZADNY50 jednou z nejvýhodnějších nabídek na herní židle, jaké Alza letos pustila – a to i ve srovnání s předchozí akcí, kdy židle stála 4 392 Kč. Pokud do profilu nezapadáte výškou postavy, raději se podívejte po jiném modelu – ušetřené peníze za vrácené zboží stojí za to. KOUPIT RAPTURE FRIGATE Sedíte u počítače denně několik hodin – řešíte při výběru herní židle hlavně cenu, nebo dáte přednost ergonomii za vyšší investici? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza nábytek Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024