Tichá bezdrátová herní myš za pětistovku! Rapture COBRA STEALTH má USB-C a RGB podsvícení

Rapture COBRA STEALTH je bezdrátová herní myš s tichými spínači Kailh Silent
Nabízí RGB podsvícení, 80 hodin výdrže a USB-C nabíjení za příznivou cenu
S kódem ALZADNY20 stojí 559 Kč místo původních 699 Kč

Jakub Kárník
Publikováno: 11.2.2026 20:00

Tichá bezdrátová herní myš za pět stovek? Rapture COBRA STEALTH láká skvělou cenou a spínači Kailh Silent, které při klikání téměř neslyšíte. Jenže 377 zákazníků a reklamovanost 5,85 % odhalují, že ne všechno je růžové.

Kolečko jako časovaná bomba

Když projdete recenze, jeden problém se opakuje pořád dokola: vrzající kolečko. „Už po týdnu začalo příšerným způsobem vrzat scrollovací kolečko," píše jeden zákazník. „Kolečko začalo neskutečně vrzat po jednom týdnu, tak hlasité jsem ještě ani nezažil," dodává další. Někteří problém vyřešili WD-40, jiní reklamací.

KOUPIT NA ALZE

Druhý opakující se problém je životnost. Několik recenzentů uvádí, že myš spolehlivě funguje dva roky a pak začne odcházet. „Po 2 letech odejde, zkušenost už se třemi," varuje jeden zákazník. Při ceně 559 Kč to možná není tragédie, ale počítat s tím musíte.

Proč ji lidé přesto kupují

Přes všechny problémy má myš hodnocení 4,3 z 5 a 79 % zákazníků ji doporučuje. Hlavní důvod? Tiché spínače. „Naprostá paráda, jediná herní myš s technologií tichého stisknutí," nadšeně píše jeden recenzent. Pro noční hraní nebo sdílenou domácnost je to zásadní vlastnost.

Výdrž baterie až 80 hodin bez RGB (50 s podsvícením) je na bezdrátovou myš v této cenové kategorii nadprůměrná. Nabíjení přes USB-C je příjemný bonus. A funguje i při připojeném kabelu, takže vás vybití nezastaví uprostřed hry.

Co dalšího byste měli vědět

Váha 118 gramů je na dnešní poměry vyšší – moderní herní myši často váží pod 80 gramů. Někomu to vyhovuje, jiný to vnímá jako nevýhodu. Povrch se rychle špiní a mastí, jeden zákazník doporučuje mít po ruce čistič a hadřík.

KOUPIT NA ALZE

Původní cena byla 699 Kč a teď s kódem ALZADNY20 stojí 559 Kč. Za tuto cenu dostanete bezdrátovou myš s tichými spínači, RGB podsvícením a slušnou výdrží. Musíte ale počítat s rizikem vrzajícího kolečka a životností kolem dvou let.

Jak to shrnuje jeden zákazník: „Když narazíte na vadný kus, stačí vyreklamovat a objednat znovu tu samou – a budete spokojení."

Preferujete tichou myš, nebo vám klasické cvakání nevadí?