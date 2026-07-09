Rapture BRAVO HE je nová herní klávesnice z Alzy. Magnetické spínače nabídne za necelé dva tisíce Hlavní stránka Zprávičky Rapture BRAVO HE je nová 65% herní klávesnice z nabídky Alzy Sází na magnetické spínače Gateron, odezvu 8000 Hz a celohliníkové tělo Prodává se za 1 999 Kč a je skladem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Magnetické klávesnice s Hall-effect spínači jsou teď u hráčů čím dál větší téma – slibují rychlejší a přesnější odezvu než běžné mechanické přepínače. Alza teď pod svou herní značkou Rapture přidává model, který na tuhle vlnu cílí i cenou. Rapture BRAVO HE se prodává za 1 999 Kč a sází na magnetické spínače, odezvu 8000 Hz a celohliníkové tělo. Rapture BRAVO HE sází na magnetické spínače Základ novinky tvoří magnetické spínače Gateron EF KA-02 Magnetic PRO. Na rozdíl od klasických mechanických přepínačů u nich nedochází k mechanickému kontaktu – stisk se snímá magneticky, takže si u každé klávesy můžete sami nastavit aktivační bod. Výrobce udává životnost až 100 milionů stisků a aktivační sílu 36 cN při celkové dráze zdvihu 3,5 mm. Hlavním tahákem pro kompetitivní hraní je funkce Rapid Trigger, díky které se klávesa resetuje přesně podle toho, jak rychle ji pustíte – ideální pro rychlé opětovné stisky ve střílečkách. K tomu se přidává polling rate 8000 Hz, plný N-key rollover a anti-ghosting, takže klávesnice podle Alzy zaznamená každý stisk i během nejintenzivnějšího hraní. Podobný koncept magnetické klávesnice od Rapture jsme na Alze viděli i dřív – psali jsme třeba o modelu KILO V2 HE, který stavěl na stejné technologii Hall-effect spínačů. Hliníkové tělo, gasket mount a PBT keycapy Rapture BRAVO HE nesází jen na spínače. Klávesnice má celohliníkové tělo a konstrukci typu gasket mount, která vnitřek odděluje od těla pružnými tlumicími prvky – stisky jsou pak měkčí a zvuk kultivovanější, bez kovového cinkání. Spínače i stabilizéry přicházejí předlubrikované, což má zajistit plynulejší chod. OBJEDNAT KLÁVESNICI Popisky obstarají odolnější PBT keycapy s profilem Cherry. Zajímavý je i takzvaný ball-catch mechanismus – bezšroubkové kuličkové uchycení, díky kterému klávesnici rozeberete i bez nářadí, což ocení fanoušci moddingu. Nechybí RGB podsvícení, zámek klávesy Windows a dvouvrstvé PCB. V balení najdete opletený USB-C kabel dlouhý 1,8 m, vytahovač kláves i spínačů a manuál. Pokročilý software: Rapid Trigger, DKS a další Magnetické spínače se naplno projeví až se softwarem, který u Rapture BRAVO HE dovolí vyladit chování každé klávesy do detailu. Kromě zmíněného Rapid Triggeru je tu třeba DKS (Dynamic Keystroke), kdy jedna klávesa spustí různé akce podle hloubky stisku, nebo režim MT, který rozliší krátké ťuknutí a podržení. Přidávají se vícefázové akce MPT, přepínače TGL, aktivace při uvolnění klávesy a nastavení priority protichůdných vstupů (SOCD). Klávesnice se hodí i k myši ze stejné rodiny – na Alze ji ostatně nabízejí ve zvýhodněné sadě s modelem Rapture VENOM V2. Tomu jsme se věnovali samostatně. Cena a dostupnost Rapture BRAVO HE koupíte přímo na Alze za 1 999 Kč v černém provedení s českým a slovenským rozložením. V době psaní byla skladem a Alza ji vede jako novinku, takže zatím nejde o zlevněný kus – jde o standardní uváděcí cenu. Na magnetickou klávesnici s hliníkovým tělem a 8000Hz odezvou je to ale příjemná částka. Láká vás magnetická klávesnice Rapture BRAVO HE? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza herní klávesnice klávesnice Rapture Mohlo by vás zajímat CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.2025 Chytrá zásuvka s měřením spotřeby pod 250 Kč: Se slevou teď pořídíte různé modely Adam Kurfürst 19.12.2024 Populární Alza Dny jsou zpět! Vybrali jsme nezávisle TOP akce (aktualizováno 5.12.2024) Jakub Kárník 8.10.2024 Jedny z nejoblíbenějších Garmin hodinek parádně zlevnily. Jsou odolné a nabíjí se ze slunce Adam Kurfürst 14.8.2024 Jak psát rychleji na telefonu s Androidem? Tohle je 8 tipů pro Gboard (2024) Adam Kurfürst 10.12.2024