Řada Xperia XZ2 a XZ3 dostává stabilní Android 10

Poté, co Sony dodala nejnovější systém do svých vlajkových lodí, které představila v roce 2019 se nyní dostává do dalších, starších telefonů. Android 10 je nyní dostupný pro telefony Xperia XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium a samozřejmě také XZ3. Co nová aktualizace přináší a jak ji nainstalovat?

Je trochu škoda, že se vlajkové lodě z roku 2017 – Xperia XZ1 a XZ1 Compact se nového Androidu nedočkají. Ovšem tomu se nelze příliš divit, jen málo výrobců (vyjma Android One) podporuje Android 10 ve svých tři roky starých telefonech. Je přesto sympatické, že se Sony odhodlalo alespoň k aktualizaci těchto modelů. Samotná aktualizace nese označení 52.1.A.0.532 a má velikost asi 730 MB. Co se týče novinek, můžeme očekávat všechny, které se v novém systému nacházejí. Můžeme zmínit vylepšené ovládání soukromí a polohy, tmavý režim v celém systému či nová gesta.

Někteří uživatelé hlásí, že jim telefon aktualizaci ještě nenabízí. V takovém případě je třeba počkat pár dní. Aktualizovat lze standardně pomocí Nastavení > Aktualizace softwaru. Lze taktéž očekávat, že se nového Androidu dočkají také telefony Xperia 10 a Xperia 10 Plus, které jsou stejně staré, jako řada XZ2.

Dostali jste již Android 10 na Xperia XZ2 či XZ3?

Zdroj: gsmarena.com