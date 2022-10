Řada Redmi Note 12 od Xiaomi je, ostatně jako každá generace těchto extrémně populárních smartphonů, velmi očekávaná. Logicky se tak okolo ní na internetu rojí také řada spekulací a pochopitelně také úniků informací. Nyní jsme se dočkali nepřímého potvrzení názvů prvních tří modelů, se kterými Xiaomi v této generaci Redmi Note vyrazí do boje proti konkurenci.

Řada Redmi Note 12 od Xiaomi s 5G konektivitou

Tento nejnovější únik pochází z eshopu, který novinky již zařadil do své databáze a krom jejich názvů vlastně nepřináší nic nového, ovšem jedná se o další dílky perfektně zapadající do skládačky z dosud známých informací. Ona zmíněná trojice smartphonů má nést názvy Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G a Redmi Note 12 Pro+ 5G. Xiaomi tedy zjevně hodlá pokračovat v šabloně nastavené současnou řadou Redmi Note 11. Jak je pak z názvů zjevné, všechny novinky již budou disponovat 5G konektivitou. Pokud bychom si ale měli tipnout, řekli bychom, že dříve nebo později i tuto řadu obohatí o něco méně vybavený model bez podpory sítí páté generace.

Spekulaci, že Xiaomi nejdříve dorazí se třemi zástupci řady Redmi Note 12 pak podporují také informace z čínského certifikačního úřadu, které také zmiňují právě tři nová zařízení. Vedle toho však poskytl například informace o tom, že jedna z novinek bude podporovat rovnou 210W nabíjení a zrovna tak potvrdil existenci adaptéru o témže výkonu určeného pro Evropu. Nejrychlejší nabíjení by pak logicky měl dostat Note 12 Pro+ 5G zatímco dvě níže postavené varianty by mělo být možno nabíjet 120 a 67W výkonem.

U základního Redmi Note 12 5G se očekává nasazení čipsetu Mediatek Dimensity 820 a 50MPx primárního fotoaparátu. U dalších dvou modelů se pak spekuluje o nasazení čipsetů Mediatek Dimensity 1080 a 1300. Pochopitelně se ale můžeme dočkat hardwarově odlišných variant pro domácí Čínu a globální trhy, ostatně v historii této řady je to poměrně časté. Na závěr pak přihodíme další spekulaci a to k samotnému představení, ke kterému by pro čínský trh údajně mělo dojít již příští měsíc. Produktový manager značky Redmi se pak nechal slyšet, že by v budoucnu chtěli uvádět novou generaci této řady každého půl roku.

Myslíte, že je dobrý nápad uvádět nové generace smartphonů s půlročním rozestupem?

Zdroj: 91mobiles.com