Řada Honor 600 klepe na dveře, o „čínském iPhone" však již víme prakticky vše

Modely Honor 600 a Honor 600 Pro budou oficiálně představeny za pár dní Díky nově zveřejněným informacím na oficiálním webu již nyní o novinkách víme prakticky vše Nejvíc kontroverzí zřejmě vzbudí design novinek, nápadně připomínající iPhone 17 Pro

Vašek Švec Publikováno: 19.4.2026 22:00

Řada Honor 600 má datum svého představení nastaveno na 23. dubna, kdy by novinky měly být odhaleny světu ve Francii. Přesto výrobce z nějakého důvodu – nebo snad i omylem – zpřístupnil stránky věnované těmto novinkám, na kterých se dočteme prakticky vše podstatné. Pokud nás tedy Honor něčím zásadním nepřekvapí, za pár dní se dozvíme především informace o paměťových konfiguracích, ceně a dostupnosti novinek. Další „iPhone s Androidem"? Řada Honor 600 vyvolala vlnu kontroverzí již během úniku prvních snímků zad telefonu. A při prvním pohledu na ně asi nemusím ani popisovat proč. Ačkoli jsem osobně poměrně shovívavý vůči nejrůznějším nařčením z kopírování a připodobňováním všeho k produktům s nakousnutým jablkem ve znaku, zde je inspirace iPhonem 17 Pro zcela očividná. Nejen design fotomodulu je nápadně podobný, ale i oranžová barevná verze má snad i identický odstín jako ta v případě iPhone 17 Pro. Obě novinky od Honoru pak disponují kovovým rámem a ve stejném místě jako je u iPhone dotykové tlačítko pro ovládání fotoaparátu je pak usazeno takzvané AI tlačítko. Zatím jsem se však nikde nedočetl, zda se má jednat pouze o tlačítko pro vyvolání AI asistenta či jeho přiřazených funkcí, nebo jej půjde používat i pro ovládání fotoaparátu. Osobně bych však tipoval druhou možnost. Honor se pak chlubí i velmi tenkými 0,98mm okraji okolo displeje. Oba telefony pak nabídnou krytí IP68/69K. Řada Honor 600 nabídne solidní hardware Mezi společné rysy Honoru 600 a 600 Pro pak patří velká, 7 000mAh Si-C baterie s podporou 80W rychlonabíjení a 27W reverzního nabíjení. Pouze vybavenější Honor 600 Pro pak nabídne i podporu 50W bezdrátového nabíjení. Rovněž displej je u obou telefonů identický. Jedná se o 6,5″ OLED panel s rozlišením 2 728 x 1 264 px, 120Hz obnovovací frekvenci a maximálním krátkodobém jasu až 8 000 nitů. Mezi společné prvky obou (ne)odhalených novinek lze zařadit také identickou selfie kamerku o rozlišení 50MPx a objektivem o světelnosti f/2.0. A společné prvky, nebo lépe řečeno fotoaparáty, nalezneme i na zádech novinek. Oba modely sdílí primární a ultraširokoúhlý fotoaparát spolu s dedikovaným snímačem barevné teploty. Na pozici primárního fotoaparátu se usadil snímač o rozlišení 200MPx a velikosti 1/1,4″ a optickou stabilizací obrazu. Snímky se 112° úhlem záběru jsou pak pořizovány 12MPx snímačem. Pouze Honor 600 Pro pak nabídne i portrétní fotoaparát se 3,5x optickým přiblížením, optickou stabilizací a 50MPx snímačem. Pokud pak prahnete po výkonu, poměrně zásadním rozdílem pro vás může být použitý čipset. Honor 600 spoléhá na solidní čipset střední třídy Snapdragon 7 Gen 4 zatímco ve vybavenějším Honor 600 Pro se „prohání" loňský highend v podobě čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Oba telefony pak na trh dorazí s Androidem 16 a chybět pochopitelně nebude ani sada nástrojů Honor AI Suite. Více informací o paměťových variantách a především cenách novinek pak lze očekávat během zmíněného představení 23. dubna. Jak na vás novinky a jejich design působí? Zdroj: GSMArena.com, honor.com