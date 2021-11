U čínských výrobců se můžeme často setkávat s poměrně pravidelným nešvarem. Když totiž představí nový model pro svůj domácí trh, může až několik měsíců trvat než se dostane do Evropy. To je případ modelu Honor 50, který se své evropské premiéry dočkal celkem nedávno. A hádejte co. V Číně se chystají na představení řady Honor 60 a to prý ještě v prosinci.

Řada Honor 60 přijde dříve, než by si kdo mohl myslet

S touto informací přišel leaker @WhyLab, který odhalil, že bude řada obsahovat tři telefony – Honor 60, Honor 60 Pro a Honor 60 SE. První jmenovaný se navíc objevil na 3C pod ozačením GIA-AN00 a právě tento krok bývá jedním z posledních, než se telefon oficiálně představí. Samotný výpis odhalil pouze 60W nabíjení, spekuluje se však o tom, že Pro verze nabídne více než 100W rychlost.

Další spekulace naznačují, že model Pro dostane čipset Qualcomm Snapdragon 870 a 4500mAh baterii. Na zadní straně nalezneme podobný modul fotoaparátů hned se pěticí objektivů. Bohužel zde nejsou žádné zprávy o tom, kdy a zda vůbec se chystaná řada podívá do Evropy.

Jaký názor máte na značku Honor?

Zdroj: GSMArena