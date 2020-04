Lepší nabíjení průměrných telefonů. Qualcomm uvedl Quick Charge 3 Plus

Americká společnost Qualcomm před pár hodinami představila světu novou technologii pro rychlé nabíjení elektroniky. Čtyři roky starou generaci Quick Charge 3 doplní nová s přídomkem Plus. Nový standard by měl být přínosný zejména díky skvělému poměru cena vs. výkon. Jinými slovy půjde o nadprůměrně rychlé nabíjení, jehož implementace do konkrétních přístrojů nebude stát moc peněz. Jelikož už existují verze Quick Charge 4 a Quick Charge 4 Plus, novinka není primárně určena k použití ve vlajkových telefonech. Současně si ale z nejnovějších standardů propůjčuje mnoho parametrů. Z pozitivních vlastností by měla těžit střední třída smartphonů. V první fázi implementace bude Quick Charge 3 Plus použita u procesorů Snapdragon 765 a 765G od stejné firmy.

První telefon, který bude touto technologií disponovat, je Xiaomi Mi 10 Lite Zoom. Zajímavé je, že bude mít současně také Quick Charge 4 Plus. Technologie by se pak měla během letošního roku dostat do dalších přístrojů. I když zatím není jasné, které konkrétně to budou. A na jaké vylepšené parametry se tedy můžeme těšit? Z úplné nuly na 50 % se prý baterie může dostat za pouhých 15 minut, což je o 35 % rychlejší než předchozí generace. A to s teplotou nižší o 9 °C nižší než doteď. Výkonnostní maximum nové technologie je 60 Wattů při 20 voltech a 3 ampérech. Podpora bude zajištěna jak pro USB-C, tak i pro USB-A. Nové nabíjení bude také zpětně kompatibilní se všemi předchozími generacemi. Nová Quick Charge 3 Plus zaplní mezeru v technických parametrech a také nižších cenových hladinách. Díky tomu by skutečně mělo být o něco lépe postaráno o telefony střední třídy.

Jste spokojení s rychlostí nabíjení vašeho telefonu?

Zdroj: aauthority