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Snapdragon Summit 2026 má datum. Spolu s ním nejspíš dorazí i Xiaomi 18

  • Snapdragon Summit 2026 má oficiální termín – Qualcomm akci uspořádá 22. až 24. září na Havaji
  • Hlavní hvězdou bude nová generace čipů Snapdragon 8 Elite Gen 6 vyráběná 2nm procesem
  • Ve stejných dnech by podle dostupných informací mohla v Číně debutovat i řada Xiaomi 18

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
2.7.2026 08:00
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Qualcomm oficiálně oznámil, kdy uspořádá letošní ročník své největší akce. Snapdragon Summit 2026 proběhne od 22. do 24. září a kromě nových vlajkových čipů se k němu upíná i pozornost fanoušků Xiaomi – čínská premiéra očekávané řady Xiaomi 18 totiž podle dostupných informací nejspíš padne do stejných dnů.

Kdy se Snapdragon Summit 2026 koná?

Termín potvrdil sám Qualcomm. Akce se vrací na havajský ostrov Maui, kde se konala i v předchozích letech, a proběhne od 22. do 24. září 2026. Úvodní keynote generálního ředitele Cristiana Amona, na kterém se novinky obvykle odhalují, připadá na první den.

Hlavním tahákem pro nás budou dva nové procesory – Snapdragon 8 Elite Gen 6 a výkonnější Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Oba mají podle dostupných informací poprvé vsadit na nejmodernější 2nm výrobní proces od TSMC, který slibuje vyšší výkon i lepší úsporu energie. Právě tyto čipy budou pohánět většinu vlajkových Androidů příštího roku.

Co to znamená pro řadu Xiaomi 18?

Tady už se pohybujeme v rovině odhadů. Xiaomi bývá pravidelně prvním výrobcem, který nový vrcholný Snapdragon nasadí do telefonu, a novou řadu obvykle v Číně představuje prakticky současně se Summitem. Server Notebookcheck proto soudí, že čínská premiéra řady Xiaomi 18 by mohla přijít krátce po zahajovacím keynote 22. září.

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Je ale potřeba dodat, že oficiálně Xiaomi žádné datum nepotvrdilo a jde čistě o odhad postavený na zvyklostech z minulých let.

Těšíte se na řadu Xiaomi 18 s novým Snapdragonem?

Zdroje: Gizmochina, Notebookcheck, Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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