Snapdragon Summit 2026 má datum. Spolu s ním nejspíš dorazí i Xiaomi 18 Hlavní stránka Zprávičky Snapdragon Summit 2026 má oficiální termín – Qualcomm akci uspořádá 22. až 24. září na Havaji Hlavní hvězdou bude nová generace čipů Snapdragon 8 Elite Gen 6 vyráběná 2nm procesem Ve stejných dnech by podle dostupných informací mohla v Číně debutovat i řada Xiaomi 18 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Qualcomm oficiálně oznámil, kdy uspořádá letošní ročník své největší akce. Snapdragon Summit 2026 proběhne od 22. do 24. září a kromě nových vlajkových čipů se k němu upíná i pozornost fanoušků Xiaomi – čínská premiéra očekávané řady Xiaomi 18 totiž podle dostupných informací nejspíš padne do stejných dnů. Kdy se Snapdragon Summit 2026 koná? Termín potvrdil sám Qualcomm. Akce se vrací na havajský ostrov Maui, kde se konala i v předchozích letech, a proběhne od 22. do 24. září 2026. Úvodní keynote generálního ředitele Cristiana Amona, na kterém se novinky obvykle odhalují, připadá na první den. Hlavním tahákem pro nás budou dva nové procesory – Snapdragon 8 Elite Gen 6 a výkonnější Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Oba mají podle dostupných informací poprvé vsadit na nejmodernější 2nm výrobní proces od TSMC, který slibuje vyšší výkon i lepší úsporu energie. Právě tyto čipy budou pohánět většinu vlajkových Androidů příštího roku. Co to znamená pro řadu Xiaomi 18? Tady už se pohybujeme v rovině odhadů. Xiaomi bývá pravidelně prvním výrobcem, který nový vrcholný Snapdragon nasadí do telefonu, a novou řadu obvykle v Číně představuje prakticky současně se Summitem. Server Notebookcheck proto soudí, že čínská premiéra řady Xiaomi 18 by mohla přijít krátce po zahajovacím keynote 22. září. Xiaomi 17 Ultra recenze: Když se mobilní zoom stane vaší novou obsesí Adam Kurfürst Recenze, Recenze telefonů Adam Kurfürst Recenze, Recenze telefonů Je ale potřeba dodat, že oficiálně Xiaomi žádné datum nepotvrdilo a jde čistě o odhad postavený na zvyklostech z minulých let. Těšíte se na řadu Xiaomi 18 s novým Snapdragonem? Zdroje: Gizmochina, Notebookcheck, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Qualcomm Qualcomm Snapdragon Xiaomi Xiaomi 18 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024