Už i PUBG Mobile se zapojuje do boje proti Covid19. Ve hře budou novinky

Vývojáři populární hry PUBG Mobile se rozhodli zapojit své dílo do celosvětové kapaně Play Apart Together (v překladu “Hrajme spolu odděleně”). Tu vymyslela Světová zdravotnická organizace a má za cíl motivovat hráče mobilních, počítačových či konzolových titulů zůstat doma a užívat si zábavu s přáteli prostřednictvím multiplayerových online her. V rámci PUBG Mobile půjde s ohledem na situaci kolem nemoci Covid19 o dočasnou kampaň Chicken Dinner At Home se souvisejícím hashtagem #StayInTheSafeZone. Během ní se mohou hráči těšit na několik novinek.

V různých regionech se spouštějí například “Chicken Dinner” a “Survival” výzvy, při kterých budou muset hráči spolupracovat a kooperovat. Přítomny budou také nové odměny, které půjde během kampaně získat. Probíhat má i speciální sběr bodů do klasického Brothers in Arms systému. Součástí kampaně budou také živé přenosy, při kterých si to ve hře každá týden rozdají různé celebrity. Ostatní uživatelé se přitom mohou zapojovat do diskuzí a různých kvízů. Vývojáři také chtějí v rámci prevence proti šíření nemoci Covid19 motivovat hráče k domácímu sledování přenosů z PUBG Mobile Club Open (PMCO) a PUBG Mobile Pro League (PMPL).

“Můžeme být odděleni fyzicky, ale to neznamená, že nemůžeme být ve spojení díky společné lásce ke hrám. Vyzýváme všechny hráče, aby byli doma a poslouchali rady lékařů. Pojďme ukázat týmového ducha a užívat si hru i z bezpečí domova a ve zdraví. Podporou kampaně #PlayApartTogether mohou hráči PUBG Mobile pomoci bojovat proti šíření nemoci Covid19,” říká ke kampani manažer vývojářské firmy Tencent Games Vincent Wang.

Hrajete PUBG Mobile? Už jste kampaň zaznamenali?

Zdroj: bleedingcool