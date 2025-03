Češi předstihli zbytek EU ve využívání AI k učení a výzkumu. Co nejčastěji hledají a kde?

Reklama

Umělá inteligence je velkým tématem. Proniká do našich životů, stává se součástí našich mobilů, internetových prohlížečů i našich domácností. A zejména mladí lidé mají chuť experimentovat s ní a využívat ji ke zjednodušení své práce, usnadnění učení nebo vymýšlení neotřelých nápadů. Průzkum Youth Survey 2024 ukázal, že mladí Češi jsou v tomto ohledu mnohdy zdatnější než jejich vrstevníci z jiných zemí Evropské unie.

Průzkum probíhal na konci září 2024 ve všech zemích EU a zaměřoval se na lidi ve věku od 16 do 30 let. Zapojilo se do něj celkem 25 863 respondentů a z toho 1 007 Čechů. Nezabýval se přitom pouze umělou inteligencí, ale zkoumal i názory mladých na EU a různorodá (nejen politická) témata. Výsledkem je obsáhlý dokument, který podrobně ukazuje, jak smýšlejí mladí lidé v Evropě, co je zajímá, co je trápí nebo odkud čerpají informace.

Češi vynikají ve využívání AI

Pokud by vás zajímaly kompletní výsledky, které jsou podrobně rozepsány pro každou zúčastněnou zemi, můžete je najít na webu Europa.eu. My se tady zaměříme pouze na oblast AI a sociálních sítí. Zajímavé výsledky totiž vyšly z dotazu, zda lidé v uplynulém roce využívali aplikace založené na generativní umělé inteligenci, a to pro tvorbu textů, obrázků či videí.

Mladí Češi je využívali v 61 % případů. Více mladých lidí z průzkumu využívalo v roce 2024 AI už jen v Belgii (63 %), Finsku (62 %), Portugalsku (62 %), Řecku (63 %) a Rumunsku. Právě Rumunsko, které je mnoha lidmi považováno za výrazně zaostalejší evropskou zemi, přitom v této oblasti vyhrálo – mladí lidé tam AI používají v 66 % případů.

Češi se umístili mezi 10 státy, kde jsou generativní AI modely nejpoužívanější. A v jednom ohledu jsme dokonce na špici. 51 % dotázaných Čechů totiž odpovědělo, že AI používají i pro výzkum a učení. Ve všech ostatních státech je to méně. Spousta lidí nicméně používá umělou inteligenci i jen tak, tedy pro zábavu. Co se týká Čechů, přiznalo se k tomu 41 % dotázaných.

Sociální sítě jako zdroj informací

Zajímavá je také část ankety, která se zajímala o to, odkud mladí lidé nejčastěji získávají informace o politických a sociálních tématech. Zatímco starší ročníky obvykle sledují přímo určité zpravodajské portály nebo televizi, u lidí do 30 let je tomu úplně jinak. Prim u nich hrají sociální sítě (nejčastějším zdrojem jsou pro 42 % mladých Evropanů i pro 42 % Čechů).

47 % všech účastníků přiznalo, že pro ně je primárním zdrojem těchto informací Instagram. Češi v tomto ohledu výrazně překročili evropský průměr, protože u nás považuje Instagram za hlavní zdroj zpráv dokonce 53 % zúčastněných.

Na druhém místě je TikTok. Z něj čerpá informace 39 % mladých Evropanů. Češi ale naopak TikToku příliš nedůvěřují a tato témata na něm hledá pouze 20 % účastníků výzkumu. Z celoevropského hlediska je na třetím místě YouTube, kde informace získává 37 % dotázaných (u Čechů se jedná o 36 %).

Čtvrtým nejčastějším zdrojem je Facebook – celoevropsky z něj informace čerpá sice jen 27 % dotázaných, ale mezi Čechy je jde dokonce o 36 %. Je tedy pro mladé Čechy hned po Instagramu druhým nejčastějším zdrojem informací o politice a jiných důležitých tématech.

Jak jste na tom ve srovnání s mladými Čechy z průzkumu?

Zdroj: Europa.eu, Freepik