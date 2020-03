Takto by měl nakonec údajně vypadat “průhledný” Xiaomi Mi 10

Nikdo nikde zatím nepotvrdil, že se tohoto modelu dočkáme, ale šlo by o logické pokračování. Předchozí generace 9 i 8 tuto úpravu také měly. Kromě designové změny by neměl být telefon nijak jinak odlišný od klasické verze. Oproti předchozím transparentním úpravám by ale mělo dojít k malé změně. Firma dříve zakrývala některé součástky nálepkou, aby záda pod krytem vypadala lépe. Průhledný mobil Xiaomi Mi 10 Explorer Edition by se měl ale vydat cestou autentičnosti. Vše má zůstat nezahaleno a ve své originální podobě. K uniklým obrázkům je také vysvětlivka, že přítomný nápis a logo společnosti na zádech nebudou a jde pouze o označení prototypu.

Líbí se vám průhledná tato průhledná varianta Xiaomi Mi 10?

Zdroj: aheadlines