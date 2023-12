Proton Drive přichází s funkcí zálohování fotek pro Android

Nedávno jsme vám psali o nové konkurenci pro Disk Google – Proton Drive. Cloudové úložiště, které dbá na soukromí a bezpečnost uživatelů. Obrázky jsou před odesláním z vašeho telefonu chráněny šifrováním end-to-end, což znamená, že ani samotní vývojáři k nim nemohou přistupovat. Což je vlastnost, kterou Google ve svém produktu nepoužívá. Nově Proton zavádí funkci zálohování fotografií ze systému Android a bude k dispozici jak pro uživatele s předplatným tak pro ty bez předplatného.

Není to tak dávno, co ukončil Proton beta testování a nyní pomalu ale jistě dokončuje plnění svého plánu. Mezi tím se našlo právě i zálohování fotek z Androidu, bohužel však tato funkce stále nebyla oznámena pro iOS a je otázkou, kdy se ho dočká. Nová funkce vám umožní automaticky synchronizovat fotografie ze zařízení do vašeho účtu. Všechna důležitá data jsou koncově šifrována tak, aby k nim mohl pouze majitel účtu.

Curious about how to turn on automatic backup for #ProtonDrive for #Android?

It’s easy to turn on backup, grant access to files, and watch them upload. All Proton’s battle-tested end-to-end #encryption.

Learn more: https://t.co/lQk4AizjJz pic.twitter.com/K5yJIwnPp2

— Proton Drive (@ProtonDrive) December 7, 2023