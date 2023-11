Švýcarská společnost Proton minulý rok přišla na trh s plnohodnotnou konkurencí pro Google Disk. Proton Drive se snaží být bezpečnou cloudovou alternativou, zaměřenou na ochranu soukromí. Dokáže šifrovat soubory tak, aby se k nim nikdo nemohl dostat a to dokonce ani samotná společnost, bez vašeho souhlasu. Nově je k dispozici pro všechny operační systémy, včetně nově přidaného macOS.

Proton Drive se dle slov vývojářů odlišuje hlavně zaměřením na ochranu osobních dat, produkty společnosti mají vybudovanou poměrně solidní reputaci v respektování soukromí. Je známo, že Švýcarsko má jedny z nejpřísnějších zákonů na ochranu soukromí a to znamená, že je spolehlivým trezorem pro soubory všech uživatelů. Kromě úložiště nabízí společnost ještě Proton Mail, Proton VPN a Proton Pass, který si dokáže zapamatovat a spravovat hesla. Další důležitou výhodou je i podpora offline přístupu. Nejenom že má uživatel přístup k souborům neustále po ruce, kdykoliv se objevíte znovu na internetu, automaticky se synchronizuje s cloudem.

Co je možná překvapením, úložiště dosud nebylo k dispozici na všech systémech. Nově Proton přidává i verzi pro operační systém macOS. Překvapením pro vývojáře bylo, když testeři nového rozšíření nahráli mnohem více dat, než přes iOS či web. To by mohlo i pro ostatní společnosti znamenat, že uživatelů desktopových verzí s Apple produkty je stále dost. Všemi těmito funkcemi má firma konkurovat hlavním cloudovým službám jako je například Google Drive nebo Microsoft OneDrive. Ačkoliv se jejich nabídka může zdát velmi pěkná, je nutné zmínit i nevýhody.

Hlavní nevýhodou je forma předplatného. Konkurenční služba Google Disk nabízí 15 GB dat zdarma a následně 100 GB za 59 Kč/měsíčně. A tady jsme narazili na problém, protože Proton nabízí pouze 1 GB bezplatného sdíleného úložiště, sdíleného s Proton Mail. Dále je v nabídce „Drive Plus“, který nabízí 200 GB a end-to-end šifrování za 4.99€ (cca 122 Kč). Pokud nemáte problém si připlatit, určitě nebudete zklamáni, protože vaše soubory budou zaručeně v bezpečí. „Proton Unlimited“ verze propojená i s ostatními službami společnosti vyjde na 12.99€ (v přepočtu 300 Kč) a nabídne 500 GB úložiště, opět koncové šifrování a sdílení až s 10 dalšími členy.

A pokud si pospíšíte, můžete si v rámci Black Friday zakoupit produkty Proton se slevou až 50%.

#BlackFriday is here! We have a plan for everyone to save smart and stay secure.

Save up to 50% on #ProtonDrive Plus, or 33% on Proton Unlimited and Proton Family plans: https://t.co/emDwVx8ow9#BlackFriday2023 pic.twitter.com/fRNXmr6bJ9

— Proton Drive (@ProtonDrive) November 24, 2023